Крокодил відкусив циркачеві частину обличчя у В’єтнамі (відео)

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Жахливий інцидент, який ледь не завершився трагедією, стався у в’єтнамській провінції Ханам на півночі країни. Один з учасників циркової трупи, запрошеної для виступу місцевим міністерством культури, під час представлення сунув голову в пащу крокодила. Хижак відкусив чоловіку частину обличчя.

На опублікованих нижче кадрах відображено, як неназваний циркач виконує смертельно небезпечний трюк з участю крокодила. Алігатор шарпнувся в той момент, коли голова чоловіка була у пащі тварини. Глядачі в залі налякано скрикнули.

Шокований від болю в’єтнамець вибіг на середину арени. Хтось простягнув йому рушник, який вмить став червоним від крові. Пізніше представники міністерства культури Ханама, які влаштовували вистави, заявили, що потерпілий відбувся невеликими ранами на обличчі.

Зараз чоловік у лікарні, його життю ніщо не загрожує.