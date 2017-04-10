Крокодил відкусив ногу туристу в Уганді (фото +18)

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Крокодил напав на туриста, який купався в знаменитому африканському озері Вікторія, і відкусив йому ногу нижче коліна.



Невідомий чоловік середніх років європейської зовнішності був атакований рептилією в районі Калангала, відомому своїми піщаними пляжами, повідомляє Daily Star.

Крокодил вчепилася чоловікові в ліву ногу трохи нижче коліна і відкусив її. Потерпілому допомогли вибратися на берег місцеві жителі. Подальша доля потерпілого поки невідома.

Рептилія, яка напала на туриста належить до виду нільських крокодилів – найбільш небезпечного виду цих тварин, від яких щорічно гине кілька сотень людей.

Фото не для вразливих

