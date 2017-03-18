Круїзний лайнер пошкодив цінний кораловий риф

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Британський круїзний лайнер зніс частину коралового рифу, який знаходиться під охороною, у водах Індонезії, завдавши збитків на загальну суму понад 16 мільйонів доларів.



Інцидент стався у водах архіпелагу Раджа Ампато в східній частині Індонезії. Популярний серед дайверів архіпелаг відомий своєю різноманітністю морського життя: тут мешкає 1400 видів риб і більше 600 видів коралів, повідомляє Daily Mail.

Лайнер Caledonian Sky водотоннажністю 4200 тонн сів 4 березня на риф під час відливу недалеко від острова Крі, після того як туристів привезли на екскурсію спостереження за птахами. Судно, на борту якого було 102 пасажири і 79 членів екіпажу, довелося знімати з мілини за допомогою буксира.

Біологи, які оцінили збиток, повідомили, що в результаті аварії постраждало приблизно 13 500 квадратних метрів цінних коралів. Сума витрат на їх відновлення може перевищити 16 мільйонів доларів.

За даними екологів, судно, що плаває під багамським прапором, зайшло у води, у яких не повинно було знаходитися. Уряд Індонезії збирається вимагати компенсацію у британської туристичної компанії Noble Caledonia, якій належить лайнер.

Сама компанія вже виступила з заявою, в якій висловила глибоке співчуття з приводу того, що сталося.