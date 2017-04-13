Квіти для коханої

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(Оцініть статтю!)

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В житті безліч подій, які вимагають певної урочистості. Квіти у більшості випадків — це найкращий спосіб підкреслити особливість дати чи певної події. Простий приклад. Ви проводите ніч з чарівною жінкою, і вранці по дорозі на роботу, розумієте, що це не на один вечір. Виникає потреба побачити її ще раз. Через це потрібно показати, що ви цінуєте те, що сталося. Проте від роботи й обов’язків не втечеш. Саме тому можна купити квіти онлайн з доставкою до квартири.

В дійсності приводів для того, щоб замовити букет більш ніж достатньо. Допустимо, у вашої начальниці День народження. Повірте, кур’єр з букетом буде виглядати значно показніше, ніж будь-хто з колег. І справа не у тім, що вони виглядають якось не так. Важливий сам факт того, що квіти від вашого прекрасного колективу дарує людина, яка вміє їх професійно презентувати. Звісно до букету буде йти відкритка з найкращими побажаннями.

Розрахуватися можна в електронному вигляді. Сервіс по доставці квітів DeliveryFlower співпрацює з усіма провідними платіжними системами. П’ять хвилин, й ваше замовлення потрапить до флориста. Усі букети формуються в залежності від наявності замовлень. Подібний підхід гарантує свіжість квітів за будь-яких умов. У середньому на доставку та створення композиції витрачається приблизно три години. Доставка здійснюється з 10 до 20:00. Якщо ж ви бажаєте, щоб квіти доставили в інший час, то про це можна домовитися.

Діапазон цін на порталі широкий. Тут можна знайти квіти як за 20 гривень, так і за 20 000. Усе залежить від ваших можливостей та побажань. Цікаво, що у більшості випадків шикарний букет говорить значно більше ніж просто пробач. Тому квіти — це ще й спосіб вибачитися, чи хоча б зробити перший крок до примирення. Проте тут потрібно бути обачним справа у тім, що дуже багато залежить від того, наскільки сильно ви посварилися. Невеликий букет може бути просто викинутим у вікно, чи смітник. А от з «Мегапозитивом», який складається зі ста одної троянди так зробити не вийде, що й не дивно. Його розміри вражають, як й імпозантність. Викинути його — це все одно, що плюнути на картину да Вінчі. Простіше кажучи, ви звісно напартачили, проте букет у цьому невинен.

Як бачите доставка квітів від deliveryflower.com.ua може бути в нагоді у безлічі ситуацій. Мало того, ви самі можете придумати привід, щоб заслужити декілька балів у своєї прекрасної половинки. Або просто зробити їй приємне. Усе залежить від вашого світовідчуття.

Асортимент — це один за найважливіших критеріїв при виборі магазину. На даний момент у DeliveryFlower можна знайти близько трьохсот різноманітних композицій, у кожної з яких є своя індивідуальність. Проте краще обирати букети, які зараз у тренді. Справа у тім, що флористи також люди і найкраще роблять ту роботу, з якою ним приходиться стикатися щодня.

Якщо ж казати про незвичні аплікації, то мене найбільш вразив «Білий пудель». Уявіть собі цього самого пуделя, який зроблений повністю із ромашок. Мабуть, це найкращий подарунок для людини, яка любить собак й не може собі уявити життя без своїх пухнастих улюбленців.

Дуже непогано виглядає зайчик, зроблений з хризантем. Чесно кажучи, якщо ви шукаєте подарунок, який точно запам’ятається вашій другій половинці — то вибирайте букет у розділи «Позитивні емоції». Тут ви точно знайдете щось незвичайне, що їй сподобається. Мало того, від деяких композицій дійсно перехоплює подих. Варто згадати хоча б «Квіткову скелю». Назва серйозна, як і сам букет, проте він настільки майстерно зроблений, що на нього хочеться дивитися постійно. Цікаво, що основу композиції складають гербери, які прибули до нас з далекої Африки.