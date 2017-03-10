Квіти-кіборги: інженери перетворили троянду в накопичувач енергії

Вчені з Університету Лінчепінга (Швеція) перетворили троянду в пристрій, який здатний накопичувати енергію. Квітка, правда, була не зовсім звичайною, точніше, вона стала не зовсім звичайною після деяких маніпуляцій.

У 2015 році та ж команда створила першу біонічну троянду з електронною «начинкою», інтегрувавши в рослину сумісні з біологічними тканинами провідні матеріали. Тоді дослідники помістили зрізані троянди в провідний розчин і нетоксичного для рослин полімеру PEDOT, який використовується при виготовленні друкованої електроніки. Через капілярний ефект полімер піднімався вгору по судинній тканині троянди – ксилемі. В ній речовина фактично створювало мікропровода довжиною до десяти сантиметрів.

Потім до цих «проводів» інженери приєднали золоті перетворювачі, також покриті PEDOT, таким чином створивши окремі транзистори і просту цифрову схему. При цьому за характеристиками такий пристрій не поступалося звичайним друкарським схемам на основі PEDOT.

Аналогічний експеримент вдався і з живими (незрізаними) квітами. У подальші плани команди входило створення живих акумуляторів, і ось тепер шведські вчені заявили, що їм це вдалося.

За словами фахівців, на наступному етапі вони удосконалили полімер. Тепер новий рідкий провідник під назвою e te-S здатний розподілятися не тільки всередині стебла, але і по всій рослині, причому він полімеризується всередині троянди без будь-якого впливу ззовні.

Провідність у нового полімеру в рази вище, зазначають автори.

«Ми змогли зарядити троянди неодноразово, сотні разів без будь-яких втрат продуктивності пристрою. Рівні накопичення енергії досягали тієї ж позначки, що в суперконденсаторах,» — розповіла співавтор дослідження Елені Ставрініду.

Як зазначають автори, систему потенційно можна використовувати для забезпечення енергією іонних насосів різних типів датчиків. Але, мабуть, найбільш захоплююча можливість — це використовувати енергію фотосинтезу, щоб перетворити рослини в «зелене» (у всіх сенсах) альтернативне джерело енергії.

Втім, для початку команда планує досягти тієї ж продуктивності системи в живій, а не зрізаній рослині. В майбутньому це відкриє величезні перспективи для сільського господарства.