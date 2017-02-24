Куряче яйце сформувалося всередині яйця (фото+відео)

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Курячі яйця давно вже увійшли в повсякденний раціон людини, але у курячої репродуктивної системи, як і в інших тварин, іноді трапляються відхилення в ембріональному періоді. Зустрічайте яйце, яке сформувалося всередині яйця!



Інкубація одного яйця всередині іншого — це не диво природи і не трюк, а просто дуже рідкісне природне явище. Технічний термін для нього звучить як скорочення контр-перестальтики (counter-peristalsis contraction). Суть в тому, що одне яйце, яке ще не до кінця сформувалося в репродуктивному механізмі курки, повертається назад в ложе, і друге формується навколо нього. Ось як це виглядає у реальному житті:



Куряча репродуктивна система з яйцем



При нормальних обставинах, курка овулює і випускає яйцеклітину, яка проходить через 5 відділів яйцепроводу, по дорозі обростаючи білком, допоміжними елементами і, нарешті, шкаралупою, яка утримує всі разом і захищає вміст від впливів ззовні. Іноді на якомусь з етапів відбувається збій, і тоді наполовину сформоване яйце не покидає курку, а нове починає формуватися прямо поверх нього.

В кінцевому підсумку дуже велике яйце з намагою проштовхується крізь клоаку. Не слід плутати це явище з іншим, набагато більш частим, коли формування двох яйцеклітин замість однієї призводить до того, що у яйця з’являються два жовтки — таку аномалію інакше як приємним бонусом не назвеш.