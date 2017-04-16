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Утверждение, что женский алкоголизм не лечится, является неверным. Это заболевание у женщин требует большего внимания, чем аналогичная проблема с пристрастием к алкоголю у мужчин, но при правильном подходе и высоком профессионализме врачей можно добиться быстрых и видимых результатов.

Комплексный подход при лечении недуга

Лечение женского алкоголизма должно проводиться комплексно: будет мало только одного психологического воздействия или применения фармакологических препаратов для очищения организма больной от накопившихся шлаков и токсинов из-за распада алкоголя.

Комплексный подход при излечении женского алкоголизма заключается в проведении следующих мероприятий:

полная и всесторонняя диагностика пациента – определяется уровень поражения нервной системы, внутренних органов, сердечно-сосудистой системы. Определяется стадия заболевания, выясняется алкогольный стаж, изучаются личностные проблемы заболевшей алкоголизмом женщины;

назначаются фармакологические препараты для очищения организма от шлаков и токсинов;

проводится лечение соматических поражений головного мозга, печени, сердца, гинекологической системы, почек. Главная цель этого лечения заключается в восстановлении нормальной работы внутренних органов;

борьба с влечением к алкоголю – для достижения этой цели задействуется психотерапия. Психотерапевт помогает пациентке сделать сознательный выбор в пользу трезвого образа жизни, научиться получать должное удовольствие от жизни без использования вредных для здоровья стимуляторов, ощущать комфорт от ведения трезвого образа жизни, снимать стресс без употребления алкоголя;

работа с родственниками – родных и близких больной обязательно инструктируют насчет основ правильного поведения в периоды ее возможных нервных срывов, чтобы не допустить появления рецидивов.

Два важных фактора при лечении женского алкоголизма

Для успешного лечения женского алкоголизма потребуется сочетание двух факторов:

физиологического – алкоголь и продукты его распада разрушают женский организм намного быстрее, чем мужской. Поэтому нужно начинать лечение как можно быстрее, родственники должны обратить внимание на болезнь женщины и как можно скорее направить ее к наркологам для лечения; психологического – женщина должна осознать, что она заболела алкоголизмом, проявить силу воли в лечении. Чем раньше она это осознает, тем больше шансов в излечении от пагубного пристрастия к употреблению спиртных напитков.

Положительный эффект лечения

При своевременном начале лечения можно добиться полного отвращения у женщины к алкогольным напиткам, сформировать у нее позицию трезвого образа жизни. Женщина учится решать свои вопросы и переживать жизненные трудности без алкоголя. Самое главное – это своевременное обращение к врачам-наркологам, чтобы те смогли помочь женщине вырваться из плена зеленого змия.

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