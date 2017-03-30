Легені виконують більш складну функцію, ніж вважали раніше

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Людський організм все ще містять багато таємниць, і вчені тільки що розкрили одну з них. Виявляється, легені грають ключову роль в процесі виробництва крові.



Досі вважалося, що за цю функцію відповідає лише кістковий мозок, але дослідження, проведені на лабораторних мишах в Каліфорнійському Університеті Сан-Франциско (UCSF) показали, що більшість тромбоцитів в організмі виробляється в легенях. По суті, легені є резервним сховищем стовбурових клітин крові, які можуть активно формуватися, коли подібні клітини в кістковому мозку висихають.

Наука довго вважала, що більшість клітин, які складають кров, зосереджені лише у кістковому мозку, де й відбувається процес кровотворення. Однак експеримент на мишах показав, що клітини мегакаріоцити, які виробляють тромбоцити, знаходяться в тканинах легенів.

Вчені з’ясували, що тромбоцити, якіі циркулюють через легені живих мишей, взаємодіють з імунною системою.

«Коли ми виявили велику кількість тромбоцитоформуючих мегакаріоцитів в тканинах легенів, ми зрозуміли, що це революційне відкриття» – повідомила Емма Лефренсейс, яка є співавтором дослідження. При більш детальному дослідженні було виявлено, що мегакаріоцити в легенях створюють більш 10 мільйонів тромбоцитів у годину, складаючи при цьому більше половини загальної кількості тромбоцитів миші.

«Це відкриття свідчить про те, що функції легенів більш ширші, ніж ми вважали раніше. Вони нам потрібні не тільки для дихання, але і для кровотворення, як і для коректної роботи нашого імунітету» – додала дослідниця.