Легкий спосіб повернути гарний настрій

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Якщо у вас поганий або нейтральний настрій, а вам хочеться позитиву, то його можна отримати, і дуже просто. Психологи рекомендують використовувати кілька поєднаних прийомів, які дозволяють поліпшити собі настрій. Ці прийоми не представляють із себе нічого складного, а використовувати їх може і дитина, і дорослий.

Посмішка

Так, цей спосіб — найдієвіший. Яким би поганим ваш настрій не було б, спробуйте посміхнутися. Для себе, не для когось іншого. На думку психологів, посмішка викликає позитивні асоціації, і настрій практично відразу ж підвищується.

Заняття спортом

Фізичні вправи приводять до викиду в кров ендорфінів, які називаються ще гормонами щастя. Через 15-20 хвилин занять спортом настрій поліпшується, це доведено багатьма. При цьому люди, які займаються спортом, відчувають себе впевнено практично завжди.

Зробити щось хороше

Можна зняти кішку з дерева, перевести бабусю через дорогу. Та хіба мало, які можуть бути ще способи робити добро людям. І це допомагає відчувати себе добре не тільки тому, кому допомагають, але і людині, яка допомагає.

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Гарна музика

Життєрадісна музика — те, що лікар прописав у важких випадках з настроєм. При цьому варто не зосереджуватися на музиці, а спробувати оцінити свої емоції, зосередитися на позитивних моментах.

У такому випадку музика буде служити інструментом для підвищення настрою. Не потрібно тільки цілком концентруватися на самій музиці.

Думки про відпустку

Ось ще один відмінний спосіб повернути собі хороший настрій. Відпустка — це те, що потрібно багатьом з нас. Під час відпустки люди дійсно розслабляються. Так що, якщо у вас поганий настрій, подумайте, куди б ви хотіли поїхати, і де б ви хотіли б відпочити.