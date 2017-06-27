Летняя детская мода: выбираем босоножки для ребёнка

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Босоножки – это безусловный фаворит в летнем гардеробе ребёнка. Эта обувь подходит буквально ко всему, и в ней одинаково комфортно и принцессам в платьицах, и сорванцам в шортах. Конструктивная особенность босоножек делает их такими универсальными. Липучки, ремешки или шнурки надёжно фиксируют их на ножке. Кроме того, невысокая модель «по щиколотку» делает их невесомыми и при этом башмачок не спадает.

Существуют детские ортопедические босоножки . Их приобретают по назначению врача для профилактики, и они не подходят в качестве обуви на каждый день.

На что обратить внимание при выборе

Материал. Обувь ребёнка, особенно самая первая, должна быть изготовлена из натурального материала. Допускается, если хотя бы внутренняя поверхность и стелька сделаны из качественных материалов.

Подошва. Не многие родители знают, что это один из самых важных элементов конструкции. Именно от подошвы зависит, как будет формироваться походка ребёнка, ведь она напрямую влияет на то, как будет развиваться свод стопы. Подошва должна быть умеренной мягкости, не скользить и хорошо амортизировать. Нужно помнить и о том, что пяточная и носочная часть должны быть на разном уровне – не менее 5 мм. Таким образом должен присутствовать небольшой каблучок. Он-то и влияет на правильность походки.

Задник. Эта часть должна быть обязательным элементом в повседневных босоножках, особенно для малышей ясельного возраста. Задник должен хорошо держать форму, различные вырезы и вставки лучше оставить на время, когда малыш подрастёт. После того, как малышу исполнится 5-7 лет, можно покупать детские босоножки без пяточной части.



Закрытый носок. Когда ребёнок только начинает делать первые шаги, лучше купить для него босоножки с закрытым мыском, чтобы защитить пальчики. Для детишек старшего возраста можно приобрести босоножки с открытым носком – здесь всё зависит от желания. Супинатор. Можно купить босоножки для девочки или мальчика без супинатора, в случае если у детей нет проблем с деформацией стопы. В противном случае ортопедическую обувь назначит врач. В магазинах найдутся модели, разработанные для профилактики плоскостопия с так называемым подсводником.Закрытый носок. Когда ребёнок только начинает делать первые шаги, лучше купить для него босоножки с закрытым мыском, чтобы защитить пальчики. Для детишек старшего возраста можно приобрести босоножки с открытым носком – здесь всё зависит от желания.

Стелька. В детских босоножках стелька должна быть пришита к подошве.

сантиметр. Этот зазор нужно замерить от края большого пальчика к носку обуви. Это делается для того, чтобы крохе было комфортно, ведь при ходьбе ножка всегда подаётся немного вперёд. Босоножки – наверное единственная детская обувь, на которой не стоит экономить. Не следует брать босоножки на размер больше, чтобы малыш проходил в них два сезона. Во-первых, в этом сезоне ему будет крайне неудобно в обуви не по размеру, во-вторых, к следующему лету он может просто вырасти из этих башмачков. Ножка вырастает примерно на 1 см за сезон. Запас. Детские босоножки для мальчика или девочки должны быть чуть великоваты, но не более, чем на 1сантиметр. Этот зазор нужно замерить от края большого пальчика к носку обуви. Это делается для того, чтобы крохе было комфортно, ведь при ходьбе ножка всегда подаётся немного вперёд. Босоножки – наверное единственная детская обувь, на которой не стоит экономить. Не следует брать босоножки на размер больше, чтобы малыш проходил в них два сезона. Во-первых, в этом сезоне ему будет крайне неудобно в обуви не по размеру, во-вторых, к следующему лету он может просто вырасти из этих башмачков. Ножка вырастает примерно на 1 см за сезон.