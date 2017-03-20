Levi’s спільно з Goggle випустять «розумний» одяг (відео)

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Пересувна електроніка — це вчорашній день. Даєш переносний і «розумний» електронний одяг! Хочете, щоб ваша куртка була вашим навігатором, пультом управління для аудіоплеєра і гарнітурою для смартфона одночасно? Тоді нова модна лінійка від levi’s вас точно зацікавить.



Відомий виробник одягу об’єднав зусилля з Google ATAP і випустив модну «джинсовку», яка відмінно сидить на тілі, навіть незважаючи на велику кількість електроніки, якою вона напхана. У куртку вшита чутлива електроніка, яка дозволяє користувачеві передавати на смартфон різні інструкції, звичними рухами керуючи трубкою з допомогою одягу. Наприклад, прослухати інформацію про пробки, прогноз погоди, дізнатися про розташування найближчих ресторанів або переключити плеєр на наступний трек.

Всі ці маніпуляції здійснюються за допомогою натискань і свайпів, тому з боку може здатися, що ви нервуєте або просто постійн скидаєти зі своєї куртки порошинки і граєтесь з гудзиками на зап’ясті. Тим не менш такої гарнітури ще ніхто не випускав, тому виглядає це все дуже цікаво.

Розробники повідомляють, що купити куртку можна буде вже цієї осені. Спочатку її планували почати виробляти трохи раніше, але, мабуть, розробники і виробник одягу не змогли довести все до розуму вчасно. Зате зараз її можна мити, прати, чистити, м’яти і бруднити — куртка зовсім не відрізняється від звичайного одягу.



До того, як почати випускати модний одяг, в Google ATAP займалися розробкою модульних смартфонів Project Ara, але щось не зрослося і проект закрили.