Ліси в США стали зміщуватися на захід і північ

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Десятки видів дерев на сході США зміщуються на захід і північ, «йдучи» зі звичних місць, на яких виростали століттями. Вчені звинувачують у всьому зміни середніх температур та кількості опадів через глобальне потепління.



Висновки ґрунтуються на дослідженні, яке проводилося з використанням аналізу даних Лісової служби США, зібраних з 1980 по 2015 рік. У поле зору вчених потрапили 86 видів дерев, які ростуть на території між штатами Мен і Міннесота, а також тих, що знаходяться на півдні Флориди.

Згідно з результатами дослідження, дуб, клен та інші листяні дерева в основному рухаються на захід по мірі того, як змінюється рівень вологості. Вічнозелені рослини, такі як ялини і сосни, переміщуються на північ в пошуках більш прохолодних кліматичних умов.

Рух дерев може вчинити глибокий вплив на екосистему лісів. Інші рослини, ґрунт, комахи, тварини залежать від дерев, ховаючись у них і знаходячи в них їжу. Сам ліс покладається на своїх мешканців у поширенні насіння і добрива паростків. Якщо дерева стали рухатися, делікатна система може бути розбалансована, і це позначиться, в свою чергу на міграції птахів.

Згідно з іншим дослідженням, за 35 років середньорічна температура в східній частині США підвищилася приблизно на 0,16 °C. Найбільше підвищення середньої температури спостерігається саме в північних районах країни. Характер опадів також змінився, особливо в південному регіоні, що призвело до засух. Кліматологи пояснюють такі зміни, принаймні частково, глобальним антропогенним потеплінням.

Для вчених зміщення листяних дерев на захід стало одним з найбільш дивовижних відкриттів.