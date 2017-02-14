Лисиці почали лазити по деревах (відео)

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Австралійські зоологи помітили лисиць за незвичним заняттям — лазіння по деревах у пошуках здобичі. Можливо, стомившись від погонь за кроликами, лисиці вирішили пополювати на беззахисних дитинчат коал.

Лисиць (Vulpes vulpes) завезли до Австралії з Європи в XIX столітті. У відсутності більш великих хижаків лисиці швидко зайняли верхівку харчового ланцюжка, полюючи на невеликих екзотичних наземних ссавців — сумчастих кротів (нумбатів), бандікути білбі, валлабі і кроликів (так само, як лисиць, привезених з Європи).

Вважалося, що лисиці не загрожують тваринам, які живуть на деревах — таким, як коали і цукрові посуми. Проте нещодавно австралійські зоологи помітили, що австралійські лисиці, на відміну від своїх європейських родичів освоїли і верхні поверхи лісу. Їх спостерігали на висоті до 4 метрів: імовірно, там вони винюхували коал та інших мешканців деревних крон.

Лисиць помітили на відео, знятих камерами, встановленими для спостереження за коалами біля питних фонтанчиків. Лисиці не пили воду, а значить, залазили на дерева з якоюсь іншою метою. Вчені вважають, що такою метою було полювання, хоча випадків переслідування камери не зняли.

Евкаліпти в Австралії набагато зручніше для лазіння, ніж високі дерева Європи. Фахівці вважають, що саме форма дерев підказала лисицям нову територію для пошуку здобичі. Можливо також, що лисиці воліють полювати на мешканців гілок замість того, щоб вистежувати полохливих кроликів і валлабі.