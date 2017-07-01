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Лісова пожежа в районі Чорнобиля викликала різке підвищення рівня радіації

в Екологія 01.07.2017 44 пер.

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Рівень радіації в районі комплексу зберігання радіоактивних відходів у Чорнобильській зоні відчуження через лісову пожежу в 2,5 рази перевищив допустимі норми.


Про це повідомило міністерство екології та природних ресурсів України. У відомстві розповіли, що про це свідчать дані радіаційної розвідки. Контрольні рівні, встановлені гігієнічними нормативами, різко перевищені через пожежі, яка виникла 29 червня в районі комплексу «Вектор», де зберігаються радіоактивні відходи.

Полум’я охопило близько 25 гектарів лісу. До гасіння вогняної стихії залучено більше 100 чоловік, 22 одиниць техніки, у тому числі вертоліт і два літаки.

У готовність приведені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій Києва, а також Київської та Житомирської областей.

 
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