Лісова пожежа в районі Чорнобиля викликала різке підвищення рівня радіації

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Рівень радіації в районі комплексу зберігання радіоактивних відходів у Чорнобильській зоні відчуження через лісову пожежу в 2,5 рази перевищив допустимі норми.



Про це повідомило міністерство екології та природних ресурсів України. У відомстві розповіли, що про це свідчать дані радіаційної розвідки. Контрольні рівні, встановлені гігієнічними нормативами, різко перевищені через пожежі, яка виникла 29 червня в районі комплексу «Вектор», де зберігаються радіоактивні відходи.

Полум’я охопило близько 25 гектарів лісу. До гасіння вогняної стихії залучено більше 100 чоловік, 22 одиниць техніки, у тому числі вертоліт і два літаки.

У готовність приведені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій Києва, а також Київської та Житомирської областей.