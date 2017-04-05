Літаки з графена з’являться протягом 10 років

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Річард Бренсон виступає з ініціативою протягом 10 років запустити виробництво літаків з графена, який називають «чудо-матеріалом». Авіаперевізники за останній рік стали витрачати на 50 відсотків більше палива і потребують більш легких літаках.



Президент Virgin Atlantic, що заснував свою авіакомпанію в 1984 році, висловлюється про суперлегкий матеріалі як про «проривну технологію», яка, за його словами, зробить революцію в авіапромисловості і змінить цінову політику.

Під час інтерв’ю в Сіетлі, з якого британська авіакомпанія нещодавно вперше почала здійснювати регулярні рейси, Річард сказав: «Графен навіть легше [вуглецевого волокна] — у багато разів легше і міцніше. Сподіваюся, що графен стане матеріалом для літаків майбутнього через 10 років. Вони будуть легше, ніж сучасні літаки, що, в свою чергу, позначиться на витраті пального».

Графен являє собою отриманий з графіту шар атомів вуглецю товщиною в один атом, сполучених в гексагональну двовимірну кристалічну решітку. У матеріалу безліч сфер застосування, і, як стверджується, він легкий як пір’їнка, але при цьому міцніший від сталі.

Підприємець просуває ідею про літаки з графена точно так само, як раніше переконував Airbus і Boeing створити літаки з вуглецевого волокна, що йому у результаті вдалося. Одна з недавніх розробок Boeing 787 Dreamliner, який обслуговує маршрут авіакомпанії Virgin з Лондона (аеропорт Хітроу) в Сіетл, на 50 відсотків створена з вуглецевого волокна і інших композитних матеріалів, на відміну від традиційної алюмінієвої конструкції. В результаті витрата палива в порівнянні зі стандартними літаками скоротився на 30 відсотків.

Бренсон говорить, що авіакомпанія змушена відмовитися від конструкції з вуглеводневого волокна на користь більш чистого палива.

Авіакомпанія Virgin Atlantic співпрацює з фахівцем в області чистого палива Lanzatech і розробляє біохімічний процес, за допомогою якого вугільні відходи виробництва будуть перероблені в етанол, який згодом використовується для створення авіапалива.

Хоча ефективність технології ще належить оцінити, керівництво Virgin сподівається, що вона допоможе кардинально змінити процедуру отримання палива для літаків.

Бренсон продовжує: «Якщо взяти всю погань, яка валить з труб сталеливарних і алюмінієвих заводів, і переробити її в авіапаливо, вона забезпечить пальним 30-40 відсотків літаків. Питання в тому, чи вдасться розрахувати все так, щоб дійсно щось змінилося».

Він поділився своїми думками після того, як генеральний директор Virgin Atlantic Крейг Крігер визнав, що авіакомпанія в цьому році понесе збитки через високі ціни на паливо і низьким прибутком з причини слабкості фунта.

У 2016 році дохід авіакомпанії склав 23 млн. фунтів, на 500 тис. фунтів більше порівняно з 2015 роком.

Бренсон володіє 51 відсотком акцій Virgin Atlantic через корпорацію Virgin Group, що належить йому.