Льоди Антарктики знищують теплі глибинні течії

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Залишки стародавнього планктону допомогли вченим з’ясувати, що головним руйнівником льодів Антарктики є теплі глибинні течії, які підмивають основу морської частини її льодів і змушують її розколюватися на частини, йдеться в статті, опублікованій в журналі Nature.

«Поточне скорочення площі льодів на заході Антарктики є наслідком того, що напрямок руху вітрів біля її берегів змінився в 1940-х роках, в результаті чого теплі глибинні течії почали знову омивати шельф і підводну частину її льодів. Це і є причиною тих втрат льоду, які ми бачили в останні кілька десятиліть», — розповідає Джеймс Сміт (James Smith) з Британської антарктичної експедиції.

Щорічно льодовий щит Антарктиди втрачає до 2,8 тисячі кубокілометрів льоду, і в останнє десятиліття льодовий покрив скорочується все швидше і швидше. Довгий час вважалося, що це відбувається через прискорене формування айсбергів, проте американські кліматологи в червні 2013 року з’ясували, що трохи більш ніж половини від обсягу зниклих льодів було розтоплено теплими течіями, що омивають підводну частину льодового щита Антарктики через своєрідні канали-річки біля підніжжя льодовиків.

Сміт і його колеги підтвердили, що це насправді так. Ці течії вже стали причиною різкого скорочення льодової шапки Антарктиди приблизно 10 тисяч років тому, з’ясували дослідники, вивчивши відкладення панцирів планктону, що формувалися на дні моря Амундсена протягом декількох десятків тисяч років.

Флуктуації в температурі води, як пояснюють учені, досить сильно впливають на хімічний склад панцира деяких водоростей і зоопланктону, що дає можливість використовувати їх відкладення в якості своєрідного «кліматичного літопису». Він дозволяє дізнатися не тільки те, як змінювалася температура вод морів і океанів в далекому минулому, але і зрозуміти, в який бік і як рухалися течії.

Зібравши зразки подібних скам’янілостей з різних куточків моря Амундсена, вчені зіставили їх вміст і виявили, що Антарктика приблизно 10 тисяч років тому пережила різке скорочення площі льодів, порівнянне з тим, що відбувається зараз.

В цей час, як показує аналіз ізотопного складу панцирів планктону, льоди Антарктики почали омиватися досить теплими глибинними течіями, які прибивалися до берега завдяки «навколосвітнім» західним вітрам.

Ці потоки води підточили основу льодового щита західної Антарктики, в результаті чого від нього почали відколюватися великі айсберги і його площа стала різко скорочуватися. Льоди, як показують виміри, зникли біля берегів Антарктики практично миттєво, що в цілому повторює те, що відбувається зараз у берегів південного континенту.

Приблизно 7,5 тисячі років тому цей процес зупинився, коли вітри, як вважають вчені, змістилися на північ і перестали зганяти теплу воду до підніжжя льодовиків. Після цього льодовий покрив Антарктики почав відновлюватися і досяг сучасної межі.

Той же самий процес, як показують розкопки Сміта і його колег, поновився в 1940-х роках, і його існування пояснює те, чому Антарктика тане сьогодні з надзвичайно високою швидкістю. Чому теплі течії повернулися до берегів Антарктиди, вчені поки не знають, але припускають, що причиною цього є потепління вод Тихого океану і посилення феномена Ель-Ніньо, викликане підвищенням вмісту парникових газів в атмосфері.