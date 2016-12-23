Лучшие игровые автоматы на redbay.online

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Бесплатные игровые автоматы на redbay.online

Не так давно открылся новый игровой клуб redbay.online. Здесь каждый желающий может приобщиться к миру геймблинга бесплатно. Все слоты предоставляются для игры в демонстрационном режиме. При этом их функционал никак не ограничивается.

Все бесплатные автоматы на портале условно можно поделить на ретро-слоты и 3-D гейминаторы. Разница между ними заключается в качестве графики, проработке геймплея, объёмном звуке и так далее.

3-D гейминаторы — это результат развития индустрии. Несмотря на это многие геймблеры предпочитают играть в ретро-слоты. Подобная тенденция легко объясняется ностальгией игроков и простотой слотов. К тому же опытные игроки знают множество хитростей, которые они применяли ещё при игре в игровые автоматы, стоявшие в настоящих казино.

Ярким представителем ретро-слотов является игровой автомат Sizzling Hot Deluxe, позволяющий отправиться на много лет назад и вновь пережить те захватывающие чувства, которые испытывает игрок, когда срывает джекпот в реальности.

В автомате 9 активных линий и пять барабанов. В роли символов выступают фрукты и ягоды. Так здесь можно собрать комбинацию из арбузов или винограда. Но самую большую ценность имеет символ семёрки. Если собрать полную комбинацию из них, то вы получите 5000 коинов. Кстати, в игре есть символ разброса. Его роль играет золотая звезда.

Бесплатные игровые автоматы позволяют отвлечься от повседневной рутины и отлично провести время, ничем при этом не рискуя. Для новичков лучше всего начать знакомство с азартным миром со слота вроде Avalon II. Он обладает великолепной графикой и интересным сюжетом, поэтому скучать вам не придётся. Кстати, одновременно можно играть сразу на 243 линиях! Причём символы оживают не только при выпадении выигрышной комбинации. Они живут собственной жизнью на экранах всё время. В игре есть множество интересных бонусов, а финальная награда составляет 120 000 коинов.

Также не помешает ознакомиться с творчеством студии https://redbay.online/unicum/, которая занимается созданием слотов с 90-х годов. Но популярность начала обретать только с 2002 года. В виртуальное пространство бренд вывело слияние с SmartGames. Это произошло в 2004 году. Данное событие не осталось незамеченным в геймерском сообществе.

Слоты бренда до сих пор пользуются заслуженной популярностью. Игровые автоматы Unicum уже доступны на сайте, хотя их выбор пока что невелик, но ассортимент портала постоянно расширяется.