Люди, які розуміють чорний гумор, володіють високим інтелектом

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Дослідники запропонували 156 добровольцям переглянути мультики з чорним гумором. Після чого учасників запитували, чи сподобався їм мультик, а також як вони оцінюють жарти: хорошими, вульгарними або цікавими, пише Daily Mail.

Перед дослідженням учасники пройшли тести на інтелект, емоційну стабільність і агресивність. Дослідження показало, що ті люди, які високо оцінили чорний гумор, краще справлялися з тестами на вербальний і невербальний інтелект, а це може свідчити про більш високий рівні освіти піддослідного.

Результати дослідження показали, що крім інтелекту вище середнього, учасники, які оцінили чорний гумор, мали більш розвинені когнітивні та емоційні навички.

Натхнення: medvesti.com