Lumen: велосипед, який світиться в темряві

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Нікому не хочеться потрапити в аварію — і особливо таким вразливим групам на дорозі, як велосипедистам. Тому вони приймають максимум заходів безпеки, щоб водії побачили їх на нічних шосе. Найчастіше вони прикріплюють на одяг і шолом світлодіоди — але з часом батарейки сідають, і лампочки гаснуть у невідповідний момент (не кажучи вже про те, що слабо висвітлюють велосипедиста).

Очевидне рішення — велосипед, який світиться в темряві. Lumen, творіння фірми Mission Bicycle Company з Сан- Франциско, не світиться сам, але вся його рама, вилка і ободи колеса покриті світловідбиваючою фарбою. Вона схожа на клеєну стрічку безпеки схожу на Scotchlite — тільки це не клейка стрічка, а фарба.

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На жаль, таке важливе з точки зору безпеки на дорогах нововведення відлякує своєю ціною: 1245-2500 доларів США (залежно від модифікації). Залишається тільки побажати, щоб таку фарбу зробили обов’язковою для всіх велосипедів, в законодавчому порядку.