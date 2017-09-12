Майже вся питна вода на Землі забруднена пластиком

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У нашому світі стільки всього зроблено з пластику, що не дивно, наскільки повсюдно він проник. Велика частина пластикового сміття виявляється в океані, близько 8 мільйонів тонн щорічно. І тепер вчені з’ясували, що ці відходи виявилися і в питній воді.



Дослідники з компанії Orb Media протестували зразки водопровідної води по всьому світу і з’ясували, що практично скрізь вона забруднена мікропластиком. У США найвищий рівень забруднення, там виявилися забруднені 94% зразків. У середньому по світу цей показник коливається в районі 83%.

Мікропластик — це мікроскопічні пластикові волокна, які утворюються, коли розпадаються великі шматки пластику. Деякі з цих волокон знаходяться в нашій воді вже десятки років і з часом розпалися на ще менші частки. Ще одне джерело мікропластика — це пральні машини, які виробляють сотні тисяч волокон за одне прання.

Неясно, наскільки небезпечний цей микропластик для людей. Він вбирає токсичні хімічні речовини, і вони можуть бути випущені в людське тіло. Також ці частинки можуть стати провідником для хвороботворних бактерій, але точно пов’язати мікропластик з якимось проблемами людського здоров’я фахівці поки не можуть.

Так як уникнути пластику в питній воді? Схоже, що поки ніяк. Він дуже маленький, його не беруть фільтри, практично всі джерела води забруднені, так як мікропластик знайшли навіть у бутильованій воді.

Звичайно, така ситуація — не привід для паніки, але причина того, що нам слід переосмислити те, як ми використовуємо пластик. Зрештою, лише людська безпечність призвела до сучасних результатами.