Макаки схильні до кровної помсти

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Примати розбираються в складних соціальних зв’язках, властивих їх групам: знають, хто чий родич і хто з ким дружить. Але як їм це вдається? Згідно гіпотези, мавпи звертають увагу, скільки часу особини проводять разом, а у випадку з родичами запам’ятовують, з ким було дитинча в перші дні життя.



Вчені вирішили перевірити ці припущення на прикладі конфліктних взаємодій виду японський макак (лат. Macaca fuscata). Аналіз сотень годин відеозаписів, зроблених у римському зоопарку, виявив схильність мавп до кровної помсти.

Як було відмічено, після конфліктів ображена особина часто направляла відповідні дії не на агресора, а на його наближених. Серед приматів таке вже траплялося, але вони виміщали образу на випадковій особині з племені, можливо, через страх перед сильним суперником. Макаки вибирали об’єкт цілеспрямовано, використовуючи свої соціальні знання.

Особливо ефективною була помста родичам кривдника. Після цього він надовго припиняв свої нападки. Однак мавпи чомусь не користувалися минулим досвідом, а судили про оточення іншої особини виключно за їх видимою близькістю в сьогоденні.