Маріанська западина забруднена токсичними речовинами

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Вчені з університету Ньюкасла виявили, що в одному з важкодоступних місць на Землі – Маріанській западині спостерігається високий рівень забруднення токсичними речовинами.



У невеликих ракоподібних, які були виловлені підводним апаратом на великій глибині в западині, вміст токсичних речовин був в 50 разів вищий, ніж у крабів, які змогли вижити в забруднених річках в Китаї.

Дослідниками була виявлення присутність двох типів надзвичайно токсичних речовин, які були заборонені в наприкінці 1970-х рр. Вони відомі як стійкі органічні забруднювачі. Раніше такі речовини були знайдені в ескімосів у канадській Арктиці, а також у косаток і дельфінів біля берегів Західної Європи.

На думку вчених, токсичні речовини потрапили в Маріанську западину разом з померлими тваринами і пластиком. Справа в тому, що стійкі органічні забруднювачі (POP) накопичуються в жирових тканинах і прилипають до пластикового сміття, оскільки є гідрофобними.

Одні зі стійких органічних забруднювачів, які були знайдені в Маріанській западині, — поліхлоровані діфеніли. Такий же рівень забруднення цими сполуками був виявлений тільки в затоці Суруга біля узбережжя Японії. Крім Маріанської западини забруднення токсичними речовинами було зареєстровано в жолобі Кермадек, розташованому в 7 тис. км від Маріанського жолоба.

Стійкі органічні забруднювачі вироблялися з 1930-х по 1970-ті рр. За розрахунками вчених, близько третини з 1,3 млн тонн вироблених POP проникло в прибережні відклади і відкритий океан. Стійкі органічні забруднювачі небезпечні, насамперед, тим, що вони впливають на репродуктивні функції організмів.