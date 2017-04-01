Маршрутизатор за 1000 гривен и монстр за 12 000

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Помните те времена, когда вай-фай был нестабильным, и то и дело отрубался посреди скачивания фильма? Если нет, то вы счастливый человек. Мне «повезло» застать период, когда каждый уважающей себя юзер имел кабель и с презрением смотрел на вайфайовых пижонов. Но проходит время, технологии неуклонно развиваются и современные роутеры обеспечивают каналы связи со скоростью в 1 Гбит/с на четырёх, восьми и даже 12 выделенных линиях! Причём стабильность этих каналов такая, что старый добрый кабель смущенно отводит глазки и бочком выходит из комнаты.

Да и не только в скорости дело. Мне надоело платить сумасшедшие счета за мобильный и планшет. Согласитесь, после тяжелого рабочего дня сидеть за стационарным ПК — то ещё удовольствие. Хочется развалиться на диванчике, взять в руки планшет и посмотреть видосики с ютуба, поскайпиться с другом или просто черкнуть несколько сообщений девушке. Неудивительно, что я принял стратегическое решение купить себе толковый маршрутизатор, который смогу использовать и для работы, и для развлечений.

Кстати, я работаю контент-менеджером, поэтому свободен как птица для полёта. Если нужно беру ноут и го куда-то в парк, где есть вай-фай, кафе с вкусным и ароматным кофе или в свободное пространство с корпоративными тарифами. Кстати, классная штука, платишь за день или месяц и можешь сколько угодно там находиться, пить чай, есть печенюшки и общаться с такими же вейверами, как сам.

Девяносто процентов рабочего времени я провожу дома. У меня есть свой кабинет с шикарным столом, правильным ортопедическим креслом и шикарным монитором, от которого глаза не устают даже после дня работы. Но чтобы сделать свою крепость немножечко более комфортной, я купил Linksys EA2700. Кстати, выбрать маршрутизатор можно тут — адекватные цены, доставка и хороший выбор в ассортименте.

Приятным бонусом идут скидки. Так, своего зверя с четырьмя LAN-портами я взял за тысячу с копейками вместо полторы.

Беспроводные возможности в Linksys EA2700 тоже очень даже ничего. Если вам, конечно, что-то говорят эти цифры:

IEEE 802.11n,

IEEE 802.11g,

IEEE 802.11b.

Шифрование WPA/WPA2 меня тоже полностью удовлетворило. Это, конечно, не Asus RT-AC5300, но мне такой монстр, без надобности. Хотя для небольшого офиса — самое то. Но, чёрт побери — 1024QAM (5GHz): up to2167 Mbps. Этот параметр стоит каждой гривны, за него заплаченной. Для тех же, кто не знает матчасть, краткое описание возможностей устройства:

Пропускная скорость беспроводной сети 5334 Мбит/с. Теперь расшифровка — свободная трансляция фильмов в формате 4K. Тоже касается онлайн-игр. Задержка и лаги — бай-бай.

Три частотных диапазона — никаких конфликтов с другим радиооборудованием в квартире.

Технология Tri-band Smart Connect — автоматический подбор лучшего канала для любого типа устройств.

Восемь антенн — сумасшедшая зона покрытия без белых пятен.

Если вам нужна нереальная скорость — 2 Гбит/с через провод.

За информационную защиту в Linksys EA2700 отвечает AiProtection. Лучше пока ничего не придумали. Этот роутер можно приобрести на сайте com-trade.com.ua за 12 тысяч с хвостищем. В наличии гарантия и доставка.

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