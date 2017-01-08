Марсіанський космічний апарат сфотографував Землю і Місяць

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Loading... Loading...

Мова йде про Марсіанський Розвідувальний Апарат або просто MRO, який був запущений в серпні 2005 року Американським Космічним Агентством NASA з метою дослідження Червоної Планети. Автоматична міжпланетна станція вартістю 720 мільйонів доларів досі знаходиться на орбіті навколо Марса і продовжує виконувати свою місію.

20 листопада 2016 року за допомогою своєї бортової камери високої роздільної здатності HiRISE він зробив фотографію з марсіанської орбіти, на яку потрапили Земля і Місяць. В момент фотографування відстань між Марсом і Землею склало 205 мільйонів кілометрів. Зображення, представлене вище, було зроблено на основі двох окремих фотографій Місяця і Землі.

Фотографія демонструє коректний розмір і місце розташування двох відбитих небесних тіл. Варто зазначити, дистанція між Землею і Місяцем становить 30 земних діаметрів.