Марсіанську лаву показали в 3D (фото)

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Зусиллями Марсіанського Розвідувального Апарату, вчені отримали вражаюче зображення лави на Марсі.

Якщо у вас є в наявності 3D-окуляри, то без роздумів діставайте їх, оскільки представники Американського Космічного Агентства NASA представили на загальний огляд колись рідку застиглу лаву на поверхні Червоної планети. Це дивовижне видовище, гідне споглядання.



Представлене вище зображення було зроблено на базі двох окремих фотографій, отриманих високочутливою камерою високої роздільної здатності HiRISE, яка є невід’ємною частиною наукової бази автоматичної міжпланетної станції MRO (NASA).

На зображенні видно багаторівневі потоки застиглої лави в тридцятикілометровому кратері, який розташований в західній частині відомого вулканічного регіону під назвою Tharsis.