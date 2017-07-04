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Марсіанську лаву показали в 3D (фото)

в Фото 04.07.2017 44 пер.

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Зусиллями Марсіанського Розвідувального Апарату, вчені отримали вражаюче зображення лави на Марсі.
Якщо у вас є в наявності 3D-окуляри, то без роздумів діставайте їх, оскільки представники Американського Космічного Агентства NASA представили на загальний огляд колись рідку застиглу лаву на поверхні Червоної планети. Це дивовижне видовище, гідне споглядання.

Марсианскую лаву показали в 3D
Представлене вище зображення було зроблено на базі двох окремих фотографій, отриманих високочутливою камерою високої роздільної здатності HiRISE, яка є невід’ємною частиною наукової бази автоматичної міжпланетної станції MRO (NASA).

На зображенні видно багаторівневі потоки застиглої лави в тридцятикілометровому кратері, який розташований в західній частині відомого вулканічного регіону під назвою Tharsis.

 
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