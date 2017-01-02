Марсохід Curiosity виявив дивні фіолетові камені

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Марсохід Curiosity отримав фотографії незвичайних каменів фіолетового кольору на схилах гори Шарп у кратері Гейл, чий хімічний склад допоможе вченим зрозуміти, як вода зникла з поверхні Марса.

Великі варіації у кольорі натякають на те, що схили гори Шарп вкрай різноманітні за своєю геологією. Вітри і пісок, принесені вітром, зазвичай очищають породи в цій частині схилів від ґрунту та інших наносів, які зазвичай приховують ці квітчасті каміння і скелі від нашого погляду, — повідомляє НАСА.

Марсохід Curiosity вже четвертий рік працює на поверхні Марса, отримуючи унікальні дані про його минулий і сучасний вигляд. Зараз Curiosity знаходиться на схилах гори Шарп, приблизно в 800 метрах від місця минулого стоянки в містечку, що отримало ім’я — гряда Мюррей.

Породи цього регіону, як розраховують учені, допоможуть нам розкрити головну таємницю червоної планети – зрозуміти, як вона перетворилася з аналога Землі в те сухе і холодне місце, яким Марс є сьогодні. Як сподіваються вчені, вивчення озерних відкладень, останніх слідів води Марса, допоможе зрозуміти, як і куди вона зникла.

Однією з перших таких цілей можуть стати незвичайне фіолетове каміння, нещодавно відкрите марсоходом під час чергової із зупинок на шляху до вершини гори Шарп. Подібні багатобарвні структури, як вважають вчені, говорять про складні хімічні процеси, які відбувалися в останні теплі епохи в житті Марса.

Геологи припускають, спираючись на результати минулих хімічних аналізів невеликих вкраплень фіолетових порід в інших ділянках Марса, які вивчав Curiosity, що ці кругляки складаються з гематиту – рідкісної для червоної планети породи вулканічного походження, яка широко зустрічається на Землі.

На фотографіях цих каменів, як зазначає НАСА, можна побачити формацію Мюррей, великі поклади глини, які, за планами команди Curiosity, будуть одним з останніх об’єктів на вершині гори Шарп, які вивчить четвертий ровер NASA.

Зараз марсохід перебуває на тимчасовій стоянці, пов’язаної з настанням різдвяних вихідних в США. Третього січня, як очікують науковці, він продовжить сходження до вершини гори в центрі кратера Гейл і наблизиться до фіолетових каменів, які будуть обстріляні з лазерної гармати ChemCam для вивчення їх хімічного складу. Проблеми з буром Curiosity, що з’явилися в кінці листопада, були частково вирішені 16 грудня, що залишає надію на те, що ровер зможе не тільки обстріляти, але й помацати ці фіолетові породи.