Массажная накидка как доступная альтернатива креслу

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Что может быть приятнее на рабочем месте, нежели массажное кресло? К сожалению, его цена может легко пересечь границу в 40, а то и 50 тысяч гривен. Так неужели обычным сотрудникам нужно забыть об отличном массаже, который так хорошо расслабляет и восстанавливает силы? Конечно же, нет, ведь есть массажная накидка на сиденье автомобиля или на кресло, она позволит вам комфортно ощущать себя не только на работе, но и в машине. К тому же её цена стартует от 500 гривен. Хорошую модель можно купить за 4—5 тысяч.

Многое зависит от функционала массажной накидки. К примеру, самые простые модели могут делать только вибрационный массаж. Это довольно приятно, но настоящее удовольствие можно получить при разминании затёкших мышц роликами. С ними не сравнится ни один массажист.

Наиболее современные модели массажных накидок также обладают функцией инфракрасного прогрева. Она бывает крайне полезной, если у вас болит спина. Глубокий прогрев позволяет снять боль и с удовольствием расслабиться на удобной накидке.

Наиболее продвинутые модели массажных накидок обладают боковой поддержкой. Таким образом удаётся добиться глубокой проработки широчайших мышц. Комплексный массаж в значительной мере улучшает кровообращение, что, в свою очередь, ускоряет регенеративные процессы в организме.

Интересно, что анатомическая структура массажной накидки также отлично подходит для сна. Поэтому если вы захотите после расслабляющего массажа вздремнуть, комфорт будет почти такой же, как и дома на кровати.

Вот только отдых не может быть полным, если после массажа вам придётся заниматься уборкой. К счастью, в XXI веке можно забыть об этом анахронизме, и речь идёт не об уборщице в чепчике. Вам необходимо купить пылесос-робот в Киеве кликните по ссылке , и уже завтра он будет вашим. Выбор на портале более чем широкий. Сотни моделей от ведущих производителей отрасли становятся доступными по одному клику. Примечательно, что наиболее доступная модель стоит всего 2000 гривен! При этом она с лёгкостью выполняет автоматическую уборку, не забывая при этом убирать мусор в углах. Но если вы хотите влажную уборку, то придётся выбрать устройство более продвинутой группы, к примеру, Top Technology MOP16. Кстати, аппарат производится в Украине, чем и объясняется цена в районе 7000 гривен. Зарубежные аналоги куда дороже.

Современные роботы-пылесосы имеют по несколько режимов работы. Таким образом, устройство само выбирает, какой именно режим лучше всего подходит для помещения. Мало того, такие пылесосы способны работать с разными покрытиями, начиная от паркета и заканчивая плиткой.

Умные машины могут осуществлять уборку по заранее установленной программе, к примеру, в то время, когда вы находитесь на работе. К тому же они способны самостоятельно себя подзаряжать, когда возникает такая необходимость.

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