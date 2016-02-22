Мегаполіси впливають на погоду

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Незважаючи на те, що великі міста займають всього 3% площі Землі, в них проживає більше половини світового населення. Вони схожі на неймовірні «людські вулики», в яких кипить життя. Можна не усвідомлювати цього, але мегаполіси грають істотну роль у формуванні погоди — і не тільки в контексті глобального потепління.

Автомобілі, ґаджети, побутова техніка, опалювальне та охолоджувальне устаткування наших будівель впливають на стан атмосфери за рахунок своєї тепловіддачі. Переважна частина цих пристроїв, звичайно ж, доводиться на частку міст.

В ході дослідження, проведеного в 2013 році Nature Climate Change, було встановлено, що тепло, яке виходить від міст, фактично визначає рух струменевих течій. Результатом цього може бути підвищення або зниження середньої температури в регіоні на декілька градусів, що не враховують моделі синоптиків.

Отже, що ж відбувається з погодою в темний час доби? Таке питання поставили перед собою автори дослідження Айкс Ху і Мін Цай. За їх словами, гіпотеза не була перевірена експериментально, але, безумовно, проблема повинна бути досліджена.

Кліматолог Ху з Національного центру атмосферних досліджень вважає, що теплові викиди в атмосферу з настанням ночі тривають. У квартирах гасне світло, але життя мегаполісів на цьому не зупиняється: на освітлених вулицях їздять автомобілі, в будинках працюють батареї і кондиціонери.

Тепло, що виділяється енергоспоживаючими приладами, є лише невеликою частиною того, що дослідники називають ефектом «міського теплового острова». У місті природному охолодженню навколишнього середовища перешкоджають нагріті за день асфальтовані дороги. Таким чином, наступ темряви може послабити спекотну погоду, але температура в межах міста все одно буде вищою, ніж в прилеглій сільській місцевості.

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Муніципальні будинки в Австралії обладнують джерелами сонячної енергії Професор Цай з Університету Флориди виклав свою точку зору. Вчений вважає, що міста виробляють свого роду «теплові гори» — маси теплого повітря, що переміщуються і керують погодою. Вночі, на його думку, вплив таких «гір» може слабшати, але не зникати зовсім.

На відміну від Ху, Цай вважає, що темрява може задавати нові установки для метеопрогнозу. Наприклад, якщо в одну з довгих зимових ночей, властивих всьому східному узбережжю США, зі сходу почне наближатися шторм, то його швидкість і напрямок будуть залежати від міського енергопостачання.

Інші вчені виявили, що міста посилюють грози, що проходять прямо по їх території. Очевидно, це теж пов’язано з надмірним теплом в таких районах. Охолоджуючий ефект темряви може бути не дуже помітний навіть в місті, де погашене світло. Все одно буде потрібно час, щоб повітря значно охололо, і цього цілком достатньо, щоб вплинути на вітер і погоду на тисячі кілометрів навколо.