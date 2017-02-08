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Мета сну — допомогти людині забути все зайве, щоб краще запам’ятати потрібне. Дві нові наукові роботи, що підтверджують цю теорію, відому як гіпотеза синаптичного гомеостазу.

В одному зі звітів автори гіпотези, фахівці з Вісконсинського університету Джуліо Тононі і К’яра Сіреллі, описують експеримент з вивчення розмірів і форм синапсів — місць передачі нервового імпульсу — у мозку піддослідних мишей.

З’ясувалося, зокрема, що у сплячих тварин зони таких контактів на 18% менше, ніж у «жайворонків». Настільки значна різниця здивувала навіть самих фахівців.

У другому випадку співробітник Університету Джонса Гопкінса Ґрем Дірінг вивчав для перевірки тієї ж гіпотези протеїни в мозку мишей. У результаті був знайдений протеїн під умовним позначенням Homer1A, який грає, наскільки можна судити, важливу роль у усіченні синапсів під час сну.

За допомогою дослідів на генетично модифікованих мишах вченим вдалося експериментально підтвердити, що присутність або відсутність Homer істотно впливало на пам’ять тварин, а відповідно і на їх поведінку.

Зокрема, за оцінками авторів роботи, без цього протеїну сон не стирав у мишей страхітливі спогади, які продовжували їх сковувати. У контрольної групи страх після сну проходив.

Як попереджають інші фахівці, нові результати не є беззаперечним доказом (правильності) гіпотези синаптичного гомеостазу.

Як сказав співробітник Огайського медичного інституту сну Маркос Франк, робота чудова, але питання в тому, чи є це однією з функцій сну або ж основною функцією.