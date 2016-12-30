Металочерепиця – сучасний матеріал для любителів старовини

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Любителі старовинних дахів, покритих черепицею, не пройдуть і мимо будинку, покритого сучасною металочерепицею. Це міцне і зручне в монтажі покриття вигідно відрізняється від керамічної черепиці не тільки своєю легкістю, але і більш низькою вартістю.

У металочерепиці багато позитивних якостей:

Довговічність: Якісна металочерепиця може прослужити майже півстоліття, і весь цей час буде виглядати як новенька, зберігаючи стійкість кольору і корозійну стійкість.

Легкість: вага кожного аркуша — 3,6-5,5 кг/м2. Завдяки легкості цього покриття, знижується вартість його доставки до місця монтажу, а також вартість конструкції кроквяної системи будівлі. Легкість матеріалу спрощує і сам монтаж покрівлі.

Естетична сторона теж важлива: широкий вибір кольорів та фактури дає можливість вибирати металочерепицю на http://www.budservic.com.ua/metallocherepitsa/ у відповідності з архітектурою та дизайном будівлі, починаючи від старовинних особняків і закінчуючи будівлями в стилі модерн.

Зручність в монтажі. Це покриття настільки зручне в монтажі, що бригаді з двох фахівців за 1 день по силам укласти близько 100 м2 металочерепиці. Більш того, ремонтуючи старі дахи, зовсім не обов’язково демонтувати стару покрівлю — колишнє покриття, таке як плоске залізо, руберойд або бітумна черепиця може бути використана як додаткова гідроізоляція.

Металочерепицю широко використовують при будівництві котеджів, багатоповерхових будівель, торгових і промислових приміщень. Є тільки одне обмеження: кут ската покрівлі не повинен перевищувати 14 градусів.

Тонка, але міцна. Для виготовлення металочерепиці використовується гарячеоцинкований лист з двостороннім покриттям, що складається з декількох шарів. Міцність залежить від сталевої основи, захист від корозії створює алюміній, а поверхня зрізу береже від пошкоджень катодний захист, утворений цинком. Якість оцинкованої сталі, а також технологія нанесення захисного покриву багато в чому визначають термін служби металочерепиці.

Занадто тонкий лист швидко проржавіє, як тільки буде порушено захисне покриття. Однак, надто товсті листи будуть надмірно важкими і створять навантаження на кроквяну систему, а крім того монтаж важких листів буде набагато складніше.

Для виготовлення якісної металочерепиці використовується сталевий лист завтовшки не менше 0,45 мм оцинкований і з обох сторін. Три шари створюють захисне покриття цього матеріалу: пасивуючий, грунтовка і зовнішній.

Перший шар – пасивуючий, він не дає речовин, які містяться в грунтовці, руйнувати цинкове покриття.

Другий шар – грунт, вона покращує зчеплення зовнішнього захисного шару з поверхнею аркуша.

Зовнішній шар – це полімерний матеріал (поліестер, пурал і пластизол) або фарба. Завдяки полімерному покриттю металочерепиця витримує температуру від 50 градусів морозу, до +120 градусів Цельсія.

Зупинимося докладніше на покритті і профіль металочерепиці. Саме від покриття багато в чому залежить і термін служби всієї покрівлі.

Найбільш оптимальним покриттям вважається пурал («Раныла»), він вдало поєднує в собі низьку ціну і високі експлуатаційні характеристики: стійкість до хімічних впливів, високих температур, сонячного випромінювання, а також добових перепадів температури. Товщина цього покриття: 50 мкм.

У складі пурала міститься пігмент високої якості, він робить поверхню шовковисто-матовою і надає їй блиск, стійкий колір, пластичність і твердість. Завдяки пуралу біля поверхні металочерепиці з’являються та брудовідштовхуючі властивості.

Цей матеріал легко монтується і піддається фальцюванню практично без пошкоджень. Це покриття витримує температуру від -15 до +120 градусів Цельсія. Пурал довго служить завдяки стійкості до механічної і хімічної корозії.

Ще одне поширене покриття – поліестер. Воно підходить практично для будь-якого кліматичного поясу, оскільки стійкий до високих температур і корозії. Його товщина складає, як правило, 25 мкм, а поверхня може бути як матовою, так і глянсовою. Тепла матова поверхня створює ілюзію натуральної черепиці.

Товщина поліефірного покриття: 35 мкм., воно має високу стійкість до корозії і зберігає свої якості при температурі від -30 до +120 градусів Цельсія. Хороша стійкість кольору відбувається завдяки іншому коефіцієнту заломлення сонячних променів.

Тепер розповімо трохи про профілі

Існує дуже багато різних покриттів, квітів і геометрії профілів. Виробники і продавці часто привласнюють кожному профілю яке-небудь гарне назва: «Престиж», «Ефект», «Класик»… Вони відрізняються один від одного не тільки кольором, але і висотою та шириною хвилі, малюнком і т. д. Форма профілю впливає на технологічність монтажу і на те, як буде видно вертикальні стики листів на вже готової покрівлі.

Металочерепиця монтується порівняно швидко і легко за допомогою покрівельних саморізів, якими листи металочерепиці кріпляться до решетування.

Якщо порівняти з монтажем натуральної або бітумної черепиці, монтаж металочерепиці буде значно дешевше. Це відбувається завдяки невисокій вартості матеріалу і підготовчих робіт. Якість монтажу дуже важливо, оскільки саме від якості монтажу залежить термін служби всієї покрівлі. Ось чому бажано, щоб у фірми-продавця були власні покрівельні бригади і ліцензована практика монтажу саме металочерепиці.

Найбільш поширений спосіб монтажу – фальцювання: краї сусідніх аркушів згинають особливим чином і з’єднують один з одним. При цьому шви (або як їх називають, фальци) бувають стоячими та лежачими, з двома загинами і з одним загином.

Стоячими фальцами з’єднані краю металевих смуг, що розташовані вздовж схилу (можна сказати вертикально), ці шви виступають над площиною покрівлі, а лежачими швами – ті, які йдуть упоперек (тобто горизонтально). Подвійний стоячий фальц вважається найбыльш вологонепроникним та герметичним.