Метан на Марсі можуть виробляти мікроорганізми

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Земні археї, що виробляють метан, легко виживають в марсіанських умовах, тому теоретично цей газ в атмосфері Марса може з’являтися в результаті діяльності місцевих мікроорганізмів.



Вчені з Університету Арканзасу (США) перевірили, чи може Methanothermobacter wolfeii, вид архей, що поглинає водень і виробляє метан, вижити під поверхнею Марса. Виявилося, що ці археї успішно діляться при всіх випробуваних в лабораторії умовах, що імітують перебування на Червоній планеті. Автори вважають, що даний вид цілком підходить для проживання в літосфері Марса. Раніше вдалося з’ясувати, що він може жити і на її поверхні в районі водних потоків. Є ймовірність, що схожі мікроорганізми виробляють метан і на Марсі. Про дослідженні повідомляє сайт університету.

Дослідники піддавали Methanothermobacter wolfeii дії тиску до 1200 земних атмосфер, нагрівання до 55 градусів і рівень pH навколишнього середовища від 4,96 (кислі умови) до 9,13 (сильно лужні умови). У всіх цих діапазонах археї не тільки не гинули, але і посилено ділилися — швидше, ніж при нормальному тиску і pH. У кислому середовищі вони розмножувалися тим швидше, чим вищий тиск, в лужному після кількох сотень атмосфер археї сповільнювали свій зріст, але все одно не зупиняли його.

Всі моделі надр Марса показують, що на глибині від 1 до 30 кілометрів температура і тиск не виходять за рамки перевірених у цьому дослідженні в лабораторії. А pH без геологічних вишукувань дізнатися не можна, але практично всі мислимі склади літосфери Марса повинні мати його в рамках діапазону, випробуваних в експерименті. Це означає, що, якщо в надрах Марса є водень (вуглекислий газ туди потрапляє з атмосфери), метаногени цього виду можуть процвітати там.

Сьогодні відомо, що під поверхнею Марса чимало води. На поверхні вона представлена головним чином льодом, але на глибині 600 метрів і більше достатньо тепла для переходу води в рідку форму. В її присутності розпечені гірські породи піддаються серпентинізації — процесу, при якому виділяється водень. Метаногени поглинають його і вуглекислий газ, як продуктів життєдіяльності виділяючи метан.

Дослідження мотивовано тим, що на Марсі в останні роки виявили атмосферний метан. Він з’являється тільки в теплу пору року, а в холодну швидко зникає. Сам по собі цей газ швидко руйнується ультрафіолетом і без підживлення з підземних джерел існувати не може. На Землі практично весь метан біогенного походження, тобто створений живими організмами-метаногенами. Це породило підозри, що на Марсі є аналоги земних метаногенів. Нова робота вперше показує, що вони дійсно можуть жити в глибинах планети, причому витримувати неймовірно високий тиск — більше, ніж на дні Маріанської западини.

Археями називають одноклітинні мікроорганізми, віддалені окремо від бактерій, так і від еукаріотів. Вони не мають клітинного ядра, а також будь-яких мембранних органел. Археї здатні існувати та розмножуватися в умовах, згубних для бактерій і будь-яких інших організмів, наприклад, у воді, нагрітої до 120 градусів.