Методы увеличения полового члена

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Наверное, каждый мужчина хоть раз в жизни задавался волнующим вопросом: нормален ли размер его полового члена? Однако нормы как таковой для этого органа не существует. Лишь если длина пениса в эрегированном состоянии мужчины после завершения периода его полового созревания составляет не более восьми сантиметров, орган считают недоразвитым и называют его микропенисом. Во всех остальных случаях переживать не из-за чего, ведь размеры члена почти не влияют на степень удовлетворенности партнерши. Впрочем, всегда есть возможность прибавить несколько желанных сантиметров даже без хирургического вмешательства. Но для начала надо понять, какие факторы вообще влияют на длину и толщину мужской гордости.

Что влияет на размер члена?

Длину и толщину члена во многом определяют гены, однако нельзя сбрасывать со счетов и нюансы индивидуального развития организма. Если в утробе матери у плода по тем или иным причинам нарушается синтез тестостерона, половой орган может остаться недоразвитым. Притом после начала полового созревания гормональная терапия уже бесполезна.

Также микропенис наблюдается при различных заболеваниях. Возможно также нарушение развития или даже уменьшение нормально сформировавшегося органа в результате травм и хирургического вмешательства.

А что, если хочется увеличить и без того немаленький орган?

Такое желание вполне нормально. Размерам члена традиционно уделяется огромное внимание в культуре, достаточно вспомнить обнаруженные во всех культурах фаллические культы. Во многом взгляд на половой орган как символ власти и мужской силы сохранился и в наши дни. Из-за этого многие мужчины комплексуют, сравнивая себя с другими или слишком близко к сердцу принимая то, что видят в порно.

Стремление иметь более крупный половой член диктуется и потребностью иметь успех у противоположного пола. Не секрет, что некоторым женщинам для получения максимального удовольствия во время полового акта необходимо прикосновение головки члена к шейке матки. Ну а другим необходим более толстый член для лучшей стимуляции половых губ и клитора. Понятно, что качество секса влияет не только на удовлетворенность партнеров как таковую, но и, скажем, на отношения в семье.

Таким образом, на мысли увеличить орган мужчину наводят многие факторы. И это вполне осуществимо! Добиться нескольких дополнительных сантиметров в длину и прибавления в диаметре можно даже в домашних условиях. Для этого существует ряд проверенных методов, впрочем, не без побочных эффектов. Наконец, всегда можно обратиться к хирургу.

Как же увеличить половой член своими силами?

Увеличить член в домашних условиях вполне возможно, причем касается это как небольшого утолщения, так и удлинения. Прибавить пару сантиметров можно несколькими путями. Один из самых распространенных – использование геля Rasputin http://girldiary.ru/rasputin и приведение члена в эрегированное состояние одновременно с легким пережатием основания на минуту-другую. Также широко используется джелкинг – сжимание и оттягивание возбужденного полового органа на 10-15 секунд по сотне повторений за раз. Вместе с этими методами можно немного растягивать расслабленный член. Все вместе, а еще массаж и упражнения на общий тонус могут достаточно быстро дать неплохой прирост длины. Важно лишь не переусердствовать, чтобы избежать травм, а при появлении малейших болезненных ощущений прекратить все упражнения и обратиться к врачу.

Утолщение полового члена возможно при помощи вакуумной помпы, призванной растянуть пещеристые тела вширь и увеличить приток крови. Однако все же лучше для этого ответственного дела обратиться к хирургу.