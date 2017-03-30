MGCOOL 360: первая в мире камера, снимающая панорамные виды под водой

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Несколько последних лет многие панорамные камеры вроде insta360, Ricoh Theata и Samsung Gear 360 стали доступными для потребителей. У перечисленных фотоаппаратов есть общая черта. Все они «нормальные», т. е. сделаны для одной конкретной цели – снимать полноценные панорамные виды с охватом в 360°. Теперь на суд потребителей разработчики представили новое достижение науки и техники. Им стала камера MGCOOL 360, способная снимать панорамы даже под водой.

Как известно, это устройство компании MGCOOL увидело мир еще в 2016 году. Потребители сразу обратили внимание на новое изобретение. Оно выделилось на фоне конкурентов высоким качеством изображений и доступной ценой. Более того: камеру MGCOOL 360 можно использовать не только во время прыжков с парашютом, занятий серфингом или альпинизмом, но также при погружении под воду — фотографии получаются красивыми, яркими, высокого качества. Для того чтобы использовать камеру под водой, нужно предварительно установить на нее дополнительный водонепроницаемый корпус.

На представленном внизу видео можно посмотреть, как работает устройство. Наведите на изображение курсор мышки, затем зажмите на ней левую кнопку – и поворачивайте картинку в любую сторону, чтобы детальнее рассмотреть отснятый материал.

По материалам Gizmochina.

Перевод: Галина Назарова, агентство системных интернет-решений Wezom