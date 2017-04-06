Мікроби гинуть на висоті 30 кілометрів

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Щоб дізнатися, за яких гранично жорстких умовах навколишнього середовища мікроби ще здатні виживати, вчені запустили в жовтні 2015 р. гігантську дослідну повітряну кулю на висоту приблизно 31 кілометр над поверхнею Землі. Результати цього експерименту мають велике значення, оскільки дозволяють оцінити виживання мікробів, що піддаються впливу космічної радіації, що, в свою чергу, дозволяє оцінити ступінь небезпеки забруднення інших планет, таких як Марс, при відправці на них космічних апаратів.



На борту цього аеростата, що носить назву експерименту Exposing Microorganisms in the Stratosphere, або E-MIST, перебували досить живучі бактерії, які перебувають у сплячому, захисному стані, який називають станом ендоспори, що деякі бактерії переходять при несприятливих зовнішніх умовах. На висоті 31 кілометр над поверхнею захисна дія атмосфери Землі проти ультрафіолетову сонячного світла зведена до мінімуму, і мікроби на цій висоті піддаються приблизно такому ж рівні радіації, що і мікроби, які гіпотетично потрапили з космічним апаратом на поверхню Червоної планети із Землі.

Коли зразки бактерій повернулися на Землю, команда вчених на чолі з Девідом Дж. Смітом з Дослідницького центру Еймса НАСА, США, вивчила вміст контейнерів із зразками і виявила, що 99,999 відсотка бактерій були мертві. У тих бактерій, що залишилися в живих після впливу потоків УФ-випромінювання була суттєво викривлена структура генів. Ці дослідження вказують на те, що бактерії, які зможуть перенести подорож до Марса, прибудуть до цієї планеті вже зі зміненими генами. Однак для того, щоб визначити, чи зможуть мікроби з такими мутаціями вижити в подальшому, потрібні додаткові дослідження, говорять автори статті.