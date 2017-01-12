Між Києвом і Москвою може початися нова газова війна

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Через нинішні холода «Україна побоюється, що їй не вистачить запасів газу до кінця зими. Підсумком може стати новий виток газового конфлікту за прикладом 2009 року, коли проблеми з газопостачанням почалися і в інших європейських країнах», пише Бернхард Клазен на сторінках німецької газети Tageszeitung.

Як нагадує видання, минулого тижня Україна вже подвоїла забір газу з підземних сховищ до 100 млн кубометрів на день. Поки що запаси залишаються на високому рівні: за словами співголови «Фонду енергетичних стратегій» Дмитра Марунича, вони становлять 11 млрд кубометрів. Тим не менш, якщо холодна погода встановиться на тривалий час, запаси вичерпаються через 70 днів.

Глава російського концерну «Газпром» Олексій Міллер ще в грудні погрожував, що у випадку заборів газу Росія відразу ж припинить транзит газу через українську територію, що відразу ж позначиться на Європі.

«Між тим проти нової кризи говорить та обставина, що нинішні температури навряд чи триватимуть до березня. До того ж український концерн «Нафтогаз» заручився кредитною підтримкою в розмірі 800 млн доларів у Deutsche Bank і Citibank на покупку газу в разі необхідності», — підсумовує Клазен. Також Європа і надає іншу підтримку: у жовтні віце-президент Єврокомісії Марош Шевчович підкреслив, що для ЄС важливо підтримання транзиту газу через Україну, в тому числі і в період після 2019 року.

Джерело: Tageszeitung