Модель Pro6 Plus від Meizu вийде в новому дизайні

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Бюджетний смартфон типу Pro6 Plus не потребує додаткового представлення. Цей апарат привертає увагу покупців не тільки низькою вартістю при відмінних характеристиках. Також зацікавлює і яскрава палітра колірних варіацій пристрою. Однак на тлі класичних і строгих девайсів від найближчих конкурентів, компанія «Meizu» вирішила зробити важливий стратегічний крок – урізноманітнити дизайнерські варіанти. Сьогодні стало відомо, що колекція Pro6 Plus поповниться варіантом в яскравому червоному кольорі під ім’ям Flames Red.



Що стосується технічних характеристик, то ми нагадаємо основні з них. Так, даний мобільний пристрій обладнано 5,7-дюймовим AMOLED екраном з 2К дозволом і опцією Always on Display. Фотоможливості забезпечуються 12 Мп основним модулем з оптичною стабілізацією, фазовим автофокусом і LED спалахом, а також 5 Мп селфі-камера.

Серед модних фішок значиться сканер відбитків для ідентифікації користувача. Також виробником заявлено акумулятор ємністю 3400 мА/год, чіпсет Exynos8890,64/128 Гб ПЗП і 4 Гб ОЗП. Управління гарантується програмною платформою Android 6.0 оболонкою Flyme6.0.