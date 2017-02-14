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Модель Pro6 Plus від Meizu вийде в новому дизайні

в Ґаджети 14.02.2017 82 пер.

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Бюджетний смартфон типу Pro6 Plus не потребує додаткового представлення. Цей апарат привертає увагу покупців не тільки низькою вартістю при відмінних характеристиках. Також зацікавлює і яскрава палітра колірних варіацій пристрою. Однак на тлі класичних і строгих девайсів від найближчих конкурентів, компанія «Meizu» вирішила зробити важливий стратегічний крок – урізноманітнити дизайнерські варіанти. Сьогодні стало відомо, що колекція Pro6 Plus поповниться варіантом в яскравому червоному кольорі під ім’ям Flames Red.


Що стосується технічних характеристик, то ми нагадаємо основні з них. Так, даний мобільний пристрій обладнано 5,7-дюймовим AMOLED екраном з 2К дозволом і опцією Always on Display. Фотоможливості забезпечуються 12 Мп основним модулем з оптичною стабілізацією, фазовим автофокусом і LED спалахом, а також 5 Мп селфі-камера.

Серед модних фішок значиться сканер відбитків для ідентифікації користувача. Також виробником заявлено акумулятор ємністю 3400 мА/год, чіпсет Exynos8890,64/128 Гб ПЗП і 4 Гб ОЗП. Управління гарантується програмною платформою Android 6.0 оболонкою Flyme6.0.

 
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