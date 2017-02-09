Молочні продукти і вугри: чи є зв’язок?

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Вугри не прикрашають нікого. Але причини цього порушення шкіри, знайомого багатьом, досі точно не відомі. Одна з них давно викликає суперечку: чи може провокувати вугри те, що ми їмо?

Найчастіше підозри падають на молочні продукти. Але чи може любов до сиру бути причиною вугрів? Розбираємося з міфами і фактами.

Постійно зростаючий обсяг наукових даних припускає, що зв’язок все-таки існує. Вугри, які ще називають акне, є результатом запалення, пояснює дерматолог Джошуа Зайкнер, голова косметичного та клінічного дослідного відділу при госпіталі Маунт-Синай. Шкірне сало забиває пори зсередини, що дозволяє бактеріям розростатися всередині волосяних фолікулів, викликаючи запалення. В результаті запалення на шкірі з’являються червоні горбки.

Запальні процеси здатне викликати і коров’яче молоко, додає доктор Зайкнер. Гормони у молоці можуть впливати на тестостерон в організмі. Це підвищує вироблення шкірного сала, здатного закупорювати пори.

Але це не єдина проблема з молоком: воно не тільки може викликати запалення, але і погіршувати вже наявне, викликане бактеріями. Виною може бути і білок казеїн, який міститься в молоці, хоча точний процес негативного впливу поки не ясний.

Ось чому незбиране молоко для шкіри не так погане, як обезжирене: молочну сироватку і казеїн додають у знежирене молоко штучно, щоб зробити його смак менш водянистим. Ці білки, в свою чергу, вивільняють гормон, схожий з інсуліном, званий інсуліноподібним фактором росту (ІФР), який відомий своєю здатністю провокувати висипання на шкірі. До речі, дослідження показують, що серед бодібілдерів, які вживають добавки з сироваткою, поширені важкі випадки акне.

Але переводити всі молочні продукти в категорію провокаторів акне, не можна. Молоко і морозиво можуть викликати вугри, а ось йогурт і сир таким ефектом на шкіру не володіють. Навпаки, пробіотики, які містяться в йогурті, можуть допомагати боротися з акне. Учені поки не з’ясували, чому пробіотики надають такий вплив на вугри, але вони відомі своїми протизапальними властивостями. Справа в тому, що в процесі ферментації (бродіння) в цьому молочному продукті рівень запального гормону ІФР знижується.

Як би там не було, якщо ви помічаєте появу або загострення акне після вживання молочних продуктів, можливо, варто скоротити їх обсяг у вашому раціоні. Перевірити різницю можна через місяць.

Якщо ви не готові повністю розлучитися з молочними продуктами, їх обсяг можна поступово скоротити, замінивши звичайне молоко мигдальним або соєвим. Відмова від молочних продуктів навряд чи вирішить проблему вугрів цілком, адже на їх появу впливає ще й генетика, тип шкіри, рівень стресу, кількість відпочинку і догляд за шкірою.

Щоб позбутися від акне, вам знадобиться догляд спеціальними засобами, наприклад, кремами з бензоїл-пероксидом і саліциловою кислотою. Однак зміна раціону може стати першим важливим кроком до здорової і чистої шкіри.

Натхнення: zdorovie.com