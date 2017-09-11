Монополія Samsung на OLED-дисплеї пояснює високу вартість iPhone 8

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12 вересня Apple представить ювілейний iPhone 8, вартість якого, імовірно, переступить за 1000 доларів. Аналітик Мін-Чі Куо пояснив, чому цінник на новий iPhone виявиться таким високим.

На думку Куо, причиною завищеної вартості iPhone 8 з OLED-дисплеєм є монополія Samsung на ринку. Оскільки створенням і поставками OLED-панелей для iPhone займається тільки Samsung, компанія може диктувати ціни і вимагати від Apple стільки, скільки вважає за потрібне. В результаті одна OLED-панель для майбутнього iPhone обходиться Apple в 120-130 доларів. Для порівняння — за один LCD-модуль для iPhone 7 і iPhone 7 Plus Apple платить 45-55 доларів.

Крім OLED-дисплея, в новому iPhone будуть використовуватися і інші дорогі компоненти, такі як 3D-сканер для системи розпізнавання обличчя. Тому Куо вважає, що 1000 доларів за iPhone 8 — це прийнятна ціна для смартфона преміум-класу.

На думку аналітика, щоб знизити вартість iPhone в майбутньому, Apple потрібно знайти додаткового постачальника OLED-панелей. При наявності альтернативного підрядника Samsung не зможе встановлювати ціни на компоненти на свій розсуд. Тим не менш, конкуренцію південно-корейському виробнику зможе скласти тільки LG Display і то не раніше 2019 року.

Як повідомляє Bloomberg, зараз LG не володіє достатніми виробничими потужностями, які могли б забезпечити потрібну Apple кількість якісних OLED-панелей. При поточному розвитку подій створювати великі OLED-дисплеї в достатній кількості LG зможе не раніше кінця 2018 — початку 2019 року.