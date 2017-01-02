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Морські корови можуть зникнути з лиця Землі

в Екологія 02.01.2017 20 пер.

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Дюгоні, або морські корови, можуть зникнути з лиця Землі, попереджає Організація об’єднаних націй. Милі тварини, які стали прообразом прекрасних русалок з міфів і легенд, потерпають від браконьєрів, забруднення води і загибелі водоростей. Іноді дюгоні вмирають в морських ДТП, стикаючись з судами.

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У природі залишилося 120 тисяч особин морських корів. Цифра здається значною, але з урахуванням гігантського ареалу проживання дюгонів, зовсім не велика.

Допомогти дюгоням вижити може тільки людина. Головне завдання, від виконання якої залежить добробут цілого виду, — збереження та відновлення популяцій тропічних водоростей. Такі проекти вже стартували в Індонезії, Мадагаскарі, Малайзії, Мозамбіку, Соломонових островів, Шрі-Ланки, Тимора-Лешті та Вануату.

У день одній дюгоні потрібно 45 кг водоростей, а «пасуться» морські корови неподалік від берега на глибині не більше 20 метрів. Саме ця зона найбільше забруднюється через діяльність людини. Крім водоростей, дюгоні нічого не їдять. Тому, якщо гинуть водорості — гинуть морські корови.

Проект по захисту дюгонів з бюджетом $6 млн запустили в 2015 році. У грудні 2018 року його реалізація підійде до кінця. Будуть дюгоні до цього моменту в безпеці — важко сказати.

 
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