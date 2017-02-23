Мозок багатих і бідних працює по-різному

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Згідно однієї популярної теорії буття визначає свідомість, і нейробіологи з психологами знайшли тому ряд непрямих доказів, вивчаючи відмінності в роботі мозку у багатих і бідних.

Одне з найбільш переконливих досліджень про відмінності в роботі мозку у представників різних соціально-економічних страт було написано нейробіолог з університету Арізони під керівництвом Майкла Варнума (Michael Varnum) у 2015 році. Варнум і його колеги зібрали 58 людей і дали їм анкети з питаннями про дохід сім’ї, освіту батьків, власному доході учасників і тому подібними. Потім всім учасникам показали хитро складені картинки: на них були нейтральні об’єкти і обличчя людей, іноді — емоційно нейтральні, а іноді — з виразом сильного переживання, або й фізичного болю. Дослідники сподівалися, що учасники эксперимаента не здогадаються, що їх перевіряють на здатність до співпереживання, тому просили людей зосередитися на нейтральних об’єктах, а не на перекошених від болю обличчях.

Всі ці картинки учасники експерименту переглядали, сидячи в кріслі з шапочкою для ЕЕГ на голові; приєднані до шапочки електроди фіксували і передавали на монітори вчених дані про біоелектричну активність мозку. У багатьох людей видовище перекручених стражданням облич викликало значну зміну електричних ритмів мозку. Точно сказати, що при цьому змінювався в роботі мозок, не можна, але різниця була наявна.

Пізніше з’ясувалося, що між економічним становищем учасників і силою реакції на емоційно насичені зображення існує залежність: менш забезпечені учасники експерименту демонстрували більш активні зміни, ніж відносно багаті (за їх власними оцінками) люди. І це незважаючи на те, що ті, хто багатший, в анкеті навпроти графи «чуйність» ставили «вище середнього».

На наступний рік Варнум і його колеги пішли далі і вирішили виміряти різницю в активності системи дзеркальних нейронів у бідних і багатих. Серед нейробіологів популярна теорія про дзеркальні нейрони — особливі клітини мозку, які відповідають за емпатію, тобто здатність до співпереживання. Згідно з деякими дослідженнями на мавпах і на людях вигляд інших представників свого виду, які зайняті якоюсь справою або переживають певні емоції збуджує в мозку нейрони, які призводять мозок спостерігача в стан, подібний станом мозку спостережуваного. Наприклад, коли людина, на яку дивляться, піднімає руку, дзеркальні нейрони активують ділянки моторної кори головного мозку, що відповідають за підняття руки у того, хто дивиться.

Непрямим індикатором активності дзеркальних нейронів може служити придушення мю-ритмів — біоелектричних сигналів, які можна зафіксувати за допомогою все того ж ЕЕГ. Варнум отримав результати, які говорять про те, що у небагатих людей мю-ритми придушуються активніше, ніж у представників більш забезпечених верств населення — а значить, їх дзеркальні нейрони реагують гостріше.

Інше дослідження було влаштовано трохи складніше і складалося з трьох експериментів. У першому людям з вулиць Нью-Йорка давали окуляри Google Glass і просили прогулятися, зупиняючи погляд на тому, що особливо привертає увагу. Спрощуючи, результат можна сформулювати так: люди з невисоким доходом витрачали більше часу на розглядування інших людей, а люди з високим доходом воліли зупиняти погляд на інших об’єктах. У другому експерименті учасникам показували фотографії різних міст і бідніші люди витрачали на їх вивчення більше часу, ніж багатії. У третьому експерименті людям показували швидко змінюючі картинки людських облич і інших об’єктів — і представники менш забезпечених верств населення швидше реагувала на нові стимули.

Всі ці результати піддаються різноманітним інтерпретаціям. Про що говорить підвищена електрична активність мозку при перегляді емоційно забарвлених зображень, судити важко. Теорію дзеркальних нейронів в останні роки активно критикують провідні нейробіологи, стверджуючи, що результати, звичайно, вражаючі, але що з ними робити — велике питання, яке залишиться без відповіді ще довгі роки. Результати останнього дослідження, можливо, говорять про те, що менш забезпечені люди уважніше до інших, ніж ті, у кого дохід вище… Але чому? Вульгарний інтерпретатор може сказати, що бідняку доводиться спостерігати за іншими людьми більш пильно, чи що багатий може дозволити собі ігнорувати ближніх. Здається, гроші все-таки міняють сприйняття навколишнього світу — але ми поки не знаємо, яким чином.