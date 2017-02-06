Не пропусти
Головна / Здоров'я / Мозок космонавтів змінюється після польоту в космос

Мозок космонавтів змінюється після польоту в космос

в Здоров'я 06.02.2017 35 пер.

1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок (Оцініть статтю!)
Loading...
 
 

Проведені перед і після польоту в космос МРТ-знімки показали, що мозок астронавтів звужується і розширюється при виході за межі земної атмосфери. Це перше дослідження, автори якого звернули увагу на структурні зміни мозку астронавтів під час польоту в космос.

66b5a2d992f3d3bfce07ec05689fb06a

Виявилося, що обсяг сірої речовини збільшується або зменшується, і рівень цих змін залежить цілком від тривалості часу, проведеного на космічній орбіті.

Автори дослідження провели МРТ-сканування мозку 12 астронавтів, які провели не менше двох тижнів в космосі, а також ще 14, які прожили 6 місяців на Міжнародній космічній станції. У всіх астронавтів відзначалося збільшення або зменшення обсягу сірої речовини в різних зонах мозку, при цьому, чим довше люди перебували в космосі, тим більш значними були ці зміни мозку.

Вчені виявили зміни в обсязі сірої речовини в областях мозку, які контролюють рухи ніг і обробляють сенсорну інформацію від нижніх кінцівок. Це відображає зміни, пов’язані з процесом навчання новим рухам в умовах гравітації.

На думку авторів дослідження, нинішні зміни мозку можуть символізувати нові зв’язки між нейронами. Вчені отримали в своє розпорядження цінну інформацію про роботу людського мозку, яку можна використовувати при лікуванні різних хвороб. Зокрема, доведено, що мозок здатний використовувати різноманітні сигнальні шляхи для компенсації структурних змін, викликаних космічними польотами.

 
Loading...
Цікавості© Copyright 2017, Всі права захищені. | Цікаве тут! | Designed by Tielabs
comments powered by HyperComments