Мозок космонавтів змінюється після польоту в космос

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Проведені перед і після польоту в космос МРТ-знімки показали, що мозок астронавтів звужується і розширюється при виході за межі земної атмосфери. Це перше дослідження, автори якого звернули увагу на структурні зміни мозку астронавтів під час польоту в космос.

Виявилося, що обсяг сірої речовини збільшується або зменшується, і рівень цих змін залежить цілком від тривалості часу, проведеного на космічній орбіті.

Автори дослідження провели МРТ-сканування мозку 12 астронавтів, які провели не менше двох тижнів в космосі, а також ще 14, які прожили 6 місяців на Міжнародній космічній станції. У всіх астронавтів відзначалося збільшення або зменшення обсягу сірої речовини в різних зонах мозку, при цьому, чим довше люди перебували в космосі, тим більш значними були ці зміни мозку.

Вчені виявили зміни в обсязі сірої речовини в областях мозку, які контролюють рухи ніг і обробляють сенсорну інформацію від нижніх кінцівок. Це відображає зміни, пов’язані з процесом навчання новим рухам в умовах гравітації.

На думку авторів дослідження, нинішні зміни мозку можуть символізувати нові зв’язки між нейронами. Вчені отримали в своє розпорядження цінну інформацію про роботу людського мозку, яку можна використовувати при лікуванні різних хвороб. Зокрема, доведено, що мозок здатний використовувати різноманітні сигнальні шляхи для компенсації структурних змін, викликаних космічними польотами.