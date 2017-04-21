Мозок «суперстарперів» залишається молодим все життя

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Оригінальний термін «суперстарперів» придумав американський невролог Марсель Месулам. До цієї категорії вчений відніс літніх людей, пам’ять і уважність яких нічим не поступалися 20-річним хлопцям і дівчатам.

Нове дослідження ще раз підтвердило, що «суперстарпери» дійсно існують. Крім цього, вчені змогли отримати загальне уявлення про функціонування мозку цих людей. Результати викладені в журналі The Journal of Neuroscience.

Олександра Турутуглу (Alexandra Touroutoglou) і її колеги провели дослідження, в якому взяли участь 40 літніх людей у віці 60-80 років та група з 41 людини, вік яких становив 18-35 років. Неврологічні та психічні захворювання ні в кого з добровольців зафіксовані не були. Перед усіма цими людьми були поставлені завдання, спрямовані на запам’ятовування слів. Варто зазначити, що для 25-річного пацієнта невролога запам’ятовування в схожих тестах приблизно 14 слів є гарним результатом. Для 75-річної людини запам’ятовування дев’яти слів – досить непоганий показник. Проте в рамках проведеного експерименту Турутуглу і її колеги з’ясували, що 17 учасників експерименту зі старшої групи впоралися так само добре, як і молодь (а в ряді випадків навіть краще).

Вчені спробували відповісти на питання про причини цього явища. Дослідження мозку «суперстарперів» за допомогою МРТ показало, що даний орган у цих людей не тільки працює як молодий, але і візуально виглядає точно так само. Якщо бути точніше, вічну молодість зберігали дві області: одна відповідає за зберігання та відновлення інформації, а інша відповідальна за те, щоб спрямовувати увагу і виявляти важливі деталі. Чим товстіші були ці регіони, тим краща була пам’ять у літніх людей. Ще однією особливістю «суперстарперів» стало те, що у таких людей до 60 і 70 років практично не зменшився обсяг гіпокампа, який, як відомо, відповідає за перехід короткочасної пам’яті в довготривалу.

Дослідники поки не можуть з упевненістю сказати про причини всього цього, і багато пов’язаних з роботою людського мозку аспектів тільки належить зрозуміти.