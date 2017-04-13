«Мумія в кросівках Adidas» (фото)

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У минулому році археологи розповіли про монгольську мумію у взутті, що нагадує кросівки Adidas. Зараз стали відомі нові подробиці про цю знахідку. Вчені, провівши дослідження виявлених рештків, прийшли до висновку, що жінка могла загинути від удару в голову близько 1,1 тис. років тому. На її черепі було серйозне пошкодження. Невідомо, чи отримала вона травму при падінні, або хтось завдав їй удар.



У могилі були знайдені чотири наряди, пристосування для шиття, фрагмент дзеркала, сумочка, гребінь, горщики, сідло, ніж. Всього 51 предмет. Крім того, у похованні археологи виявили рештки коня і баранячу голову.

За словами фахівців, жінці було від 30 до 40 років. Її могила була знайдена на висоті 2803 метри над рівнем моря в Алтайських горах. Жінка, швидше за все, була тюркського походження.

Попередній аналіз мумії показав, що вона померла не в VI ст. н. е., як передбачалося спочатку, а в X ст. Однак аналіз ДНК і радіовуглецеве датування поки ще не проводилися.

Мумія в даний час виставлена в Національному музеї Монголії.