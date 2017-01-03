Мурахи набагато розумніші, ніж ми думаємо

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Ми знаємо, що мурахи — досить незвичайні комахи, що володіють певного роду колективним розумом. Але виявляється індивідуальні особини теж здатні на вкрай нетривіальні вчинки, що свідчить про неабиякий розум.

Ішвтан Маак з угорського університету Сегеда разом з командою запропонував двом видам невеликих мурах з роду Aphaenogaster рідину, що містить воду і мед, разом з рядом інструментів, за допомогою яких цю рідину мурахи могли перенести до себе в гніздо.

Мурахи почали експериментувати з інструментами і вибрали ті, які було найлегше нести і які вбирали найбільше рідини. Вони взяли губки або папір, хоча ні того, ні іншого в їх мурашниках ніколи не було. Це передбачає, що мурахи можуть приймати до уваги характер як матеріалу, так і рідини, а також що вони можуть швидко навчатися використанню нових інструментів.

Деякі види мурашок відомі тим, що вони користуються інструментами, але даний експеримент вперше продемонстрував, що ці комахи здатні швидко вибирати найбільш підходяще знаряддя.

Мурахам пропонувалися на вибір різні інструменти як природного походження, начебто паличок, ялинових голок і піщинок, так і штучного. Комахи відразу почали експериментувати з предметами і швидко вибрали відповідні. Вид Aphaenogaster subterranea воліли невеликі грудочки ґрунту для перенесення розведеного водою меду і губки для чистого меду. Більшість мурашок навіть порвали губки на частини, щоб було зручніше їх переносити. Вид Aphaenogaster senilis спочатку використовували всі інструменти однаково, але швидко зосередилися на папері і губках, які вбирали запропоновані ласощі, тобто мурахи вибрали оптимальну стратегію поведінки у ході роботи, прийнявши до уваги поглинання та зручність перенесення предмету.

Можливо, мурашки роду Aphaenogaster розвинули такого роду здатності через те, що у них маленький шлунок. Так як ці комахи живуть в досить агресивному середовищі, то процес природного відбору міг заохочувати подібні стратегії поведінки. Цілком можливо, якщо судити по швидкості й активності, що мурашкам навіть сподобалися нові матеріали, яких вони просто не бачать в природному середовищі.