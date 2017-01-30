На 16 лютого намічено новий кінець світу?

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У вас є плани на 16 лютого? Тому що якщо це щось важливе, то ми б порадили перенести вирішення цих справ на декілька днів раніше. Хто знає, можливо, 17 лютого ніколи не настане. В кінці минулого року аерокосмічне агентство NASA оголосило про те, що у бік Землі рухається дуже великий космічний об’єкт. Як пізніше з’ясувалося, цим об’єктом є астероїд, чий розмір становить від 500 метрів до 1 кілометра. Непроханий гість отримав назву «2016 WF9».

Зараз ЗМІ сурмлять про нову загрозу для Землі. Правда з цією історією поки не все так однозначно, тому що наявна зараз в Мережі інформація суперечить одна одній. Тому перед тим, як почати панікувати, давайте розберемося в ситуації по порядку.

У листопаді минулого року аерокосмічне агентство оголосило про виявлення астероїда «2016 WF9». Попередні розрахунки показали, що розміри об’єкту можуть становити від 500 метрів до 1 кілометра в діаметрі. На той момент космічне агентство повідомило, що йому відома траєкторія руху «2016 WF9» і він не представляє ніякої небезпеки для Землі. Тоді ж писалося, що в точці максимального зближення із Землею цей астероїд буде перебувати в 51 мільйон кілометрів від неї.

Однак нова інформація, поширена у ЗМІ, посилаються на все те ж аерокосмічне агентство NASA, говорить про те, що падіння астероїда на Землю дійсно можливе. Точне місце падіння невідомо, однак першими об’єкт зможуть побачити жителі Великобританії. На самому ж сайті NASA про це ні слова.

Ситуація навколо цього таємничого астероїда стає ще заплутанішою завдяки повідомленням про якогось Даміра Захаровича Дьоміна. Хто такий Дьомін і чи є він узагалі – достеменно не відомо. За одними даними, він є співробітником NASA. По іншим – він звичайний конспіролог. Другий варіант стає більш правдоподібним, враховуючи ті заяви, які він робить і на які посилаються деякі ЗМІ. На думку Дьоміна, NASA всім відверто бреше на рахунок астероїда «WF9»:

«Об’єкт, який вони називають «WF9», насправді покинув систему Нібіру (ту саму «планету X», — прим. ред.) в жовтні минулого року і почав обертання навколо Сонця проти часової стрілки. Вже з того моменту в NASA стало відомо, що об’єкт впаде на Землю. Але про це астероїді вони говорять тільки зараз».

Дьомін говорить, що якщо астероїд впаде на Землю, то може знищити велике місто і викликати мегацунамі.

На думку того ж Дьоміна, об’єкт впаде на Землю 16 лютого, тобто тижнем раніше від того терміну, який вказує NASA на своєму сайті, кажучи про те, що астероїд пролетить повз землю.

Ось що пише саме аерокосмічне агентство NASA на своєму офіційному сайті (інформація на 29 грудня 2016 року):

«Траєкторія руху «2016 WF9» добре вивчена. Об’єкт не становить ніякої небезпеки для Землі в осяжному майбутньому».

Хотілося б все ж таки в даному випадку вірити шановному аерокосмічному агентству, а не конспірологам.