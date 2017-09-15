На что обращать внимание при выборе перфоратора

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Купить хороший инструмент, с одной стороны, очень просто – выбор весьма обширен и разнообразен, разнообразные устройства продаются в многочисленных торговых точках. С другой стороны, выбор затрудняется тем, что у современной техники есть множество характеристик и функций. Как выбрать его именно под нужды потребителя и определиться с характеристиками, какие из них будут востребованы, а какими можно пренебречь? Фактор цены тоже является немаловажным. Рассмотрим, как работает эта техника и как ее выбрать по функционалу.

Особенности устройства

Перфоратор служит для следующих целей:

разрушение строительных материалов и природных твердых объектов;

бурение в твердых материалах;

сверление;

бурение со сверлением.

По своим возможностям и способу действия он очень похож на ударную дрель. Поэтому очень часто возникает путаница в названиях и применении инструмента. Но в дрели реализованы совсем другие способы формирования удара, чем в перфораторе. В связи с этим свойства дрели гораздо слабее аналогичных у перфоратора, усилий требуется приложить больше. Поэтому для работы с кирпичными, каменными или бетонными конструкциями лучше всего использовать перфоратор известных брендов, например, http://sea-tools.com.ua/perforatory/craft.

Где приобретать перфоратор

Купить качественные перфораторы можно не только во многих специализированных магазинах, но и в интернете. Имея аналогичный ассортимент товара, интернет-магазин предлагает его по более низкой цене. Например, перфораторы Sea Tools предлагает от ведущих производителей электроинструментов для бытового и промышленного использования. Зайдя в этот магазин, вы сможете купить модели, выгодно отличающиеся соотношением цены и качества. В процессе выбора можно будет получить консультацию специалиста в режиме он-лайн.

Советы по выбору инструмента

Мастера при покупке инструмента обращают внимание на такие моменты:

Основная характеристика перфоратора – сила удара. Считается она в джоулях. Размеры ее в предлагаемых моделях колеблются от 1-2 джоулей до 15. От ее величины зависит диаметр бурения. Если легкими перфораторами пытаться пробурить широкое отверстие, это может повлечь быстрый износ оснастки и самого инструмента. Поэтому при выборе перфоратора нужно хорошо себе представлять конкретные виды работ, чтобы не покупать избыточно или недостаточно мощный инструмент. Частота оборотов шпинделя. У перфораторов этот параметр составляет от 600 до 1500 оборотов в минуту. Чем мощнее перфоратор и больше его производительность – тем меньше частота вращения. Все дело в том, что вращение нужно для удаления продуктов бурения. А если продуктов бурения много, то повышенная частота вращения может вывести инструмент из строя. Частота ударов в минуту. Именно эта характеристика определяет скорость бурения. В сочетании с энергией удара является главной для определения производительности. Мощность мотора. Чем мощнее мотор у перфоратора, тем сильнее воздействие его на материал. Измеряется мощность в ваттах.

Деление перфораторов на бытовые и профессиональные

Разделение инструментов на эти две категории касается, как правило, различия во времени работы без перерыва и часы наработки до отказа инструмента. Например, профессиональные перфораторы Hyundai 850 со скоростью 5000 ударов в минуту и энергией 2,5 Дж. Такие модели выгодно использовать в тех случаях, когда приходится работать перфоратором часто и длительное время.

Если же инструмент планируется использовать редко, и круг задач для него сводится к периодическому сверлению стены при ремонте дома раз в несколько лет, нет нужды переплачивать за профессиональные модели мировых брендов. Можно остановить свой выбор на бюджетных вариантах.