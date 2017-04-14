На что обратить внимание при покупке резиновых сапог детям?

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Весна уже в самом разгаре, поэтому самой актуальной обувью являются именно резиновые сапоги. И это особенно касается детишек, которые любят бегать по глубоким лыжам. Так как же правильно выбрать хорошие сапожки из резины?

Какие аспекты необходимо учитывать при выборе?

Если вы выбираете детские резиновые сапоги малышу до 3 лет, то специалисты рекомендуют приобретать подобную обувь только на резине. Это могут быть мембранные сапоги. Это объясняется тем, что резиновые сапожки отличаются наличием ортопедической стельки.

Но при условии покупки резиновых сапог важно учесть, что малыш должен ходить не только в них. Оптимальный вариант – надевать такую обувь только тогда, когда на улице дождливо и слякотно. А вот в другие дни необходимо надевать более практичную обувь.

Как правильно выбрать сапожки для детей?

Для того чтобы такая обувь идеально сидела на ноге, необходимо учитывать следующие детали:

При выборе размера. Это главный аспект при выборе сапожек для вашего малыша. Важно, чтобы в ботинке оставалось немного свободного места, но не были широкими. Оптимальный вариант – если внутри есть свободное пространство в полтора сантиметра. Это необходимо для того, чтобы малыш смог надеть носки. Из чего должна быть сделана подошва? Покупая резиновые сапоги для мальчиков? Важно учесть материал, из которого выполнена подошва – она должна быть гибкой. Для этих целей отлично подходит поливинилхлорид рубчатый. Так сапог будет долгое время удерживать тепло, противостоять скольжению. К достоинствам такой подошвы относят и то, что она имеет долгий срок службы, дает возможность не чувствовать неровности. Из чего сделан верх сапог? Важно, чтобы сапожки были выполнены из каучука, который отличается не только долговечностью, но и непромокаемыми качествами. Резиновые сапоги для девочек, как и для мальчиков не имеют разводов, повреждений. Главная особенность сапожек, выполненных из резины – это непромокаемость. Каков внутренний материал? При желании надеть такие сапожки в холодное время необходимо выбирать изделия, отличающиеся наличием шерстяной подкладки. Для теплого времени необходимо выбирать такие изделия, которые характеризуются трикотажной подкладкой. Какой формы должно быть изделие?. Отдавайте предпочтение изделиям, у которых есть утепленные пятки и носок. Такой подход защитит ножку от случайных ушибов, а вот пятка не даст возможности деформировать изделия. Обувь предусматривает наличие манжет, образующихся на манжетах – так влага не просочится внутрь. Комфорт. Из-за того, что на резиновых сапогах отсутствуют застежки и молнии, то у ребенка могут возникнуть проблемы с надеванием. Вот почему лучшим вариантом в данном случае станет оснащение обуви петлями.