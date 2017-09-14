На думку експертів, майбутні досягнення дитини в навчанні залежать від батьків

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Результати недавнього дослідження, проведеного групою співробітників Нью-Йоркського університету, наочно продемонстрували: домашнє навчання в ранні роки життя дитини має принципове значення для його майбутніх успіхів у школі.

Так, ті з дітей, батьки яких дбають про те, щоб періодично забезпечувати їх різного роду навчальними матеріалами (книгами, розвиваючими іграшками), буквально з пелюшок говорять з ними на серйозні теми, демонструють значно більш ранній розвиток когнітивних здібностей. Це дозволяє їм досягати серйозних успіхів у школі.

Вчені здійснювали спостереження за групою дітей з самого народження і до переходу в п’ятий клас школи. При цьому аналізу піддавалися фактори, так чи інакше пов’язані з рівнем успішності.

У результаті з’ясувалося, що трьома основними моментами, що надають позитивний вплив на розвиток у дітей навичок зв’язного мовлення та інших здібностей, були: якість взаємодії з батьками, активна їх участь в навчальній діяльності і наявність відповідних матеріалів для навчання (іграшок чи книжок).

В цілому ж, успішність п’ятикласника безпосереднім чином залежала від того, чи навчали його батьки з дитинства.

При цьому дослідники констатували, що саме по собі навчальне середовище не піддавалося будь-яким змінам протягом всього періоду спостережень, і батьки, як і раніше продовжували перешкоджати або ж, навпаки, сприяти формуванню у своїх нащадків нових навичок.