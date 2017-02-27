На філіппінський пляж викинуло морського монстра (фото)

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У п’ятницю на пляж в містечку Кагдіанао море викинуло величезне мертве волохате чудовисько. За короткий час цей муніципалітет Філіппін став центром тяжіння місцевих жителів і туристів, які прагнуть туди, щоб подивитися і зробити селфі з тушею морського монстра.



Фотографії швидко поширилися по соціальним мережам, а користувачі почали припускати, ким могло бути це чудовисько. Деякі користувачі порівнювали його з літаючим бізоном з мультсеріалу «Аватар: Легенда про Аанга», іншим він нагадав дракона з «Нескінченної історії». Треті порівняли його з міфічним Трунко, наполовину білим ведмедем, а наполовину китом.

Однак місцеві вчені швидко розвіяли таємницю, назвавши справжнє походження монстра. Загиблою твариною виявився кіт, вагою близько 2-х тонн. Швидше за все, декілька тижні тому тварина потрапила під гвинт великого корабля, а білий колір і так зване волосся — це результат розпочатого процесу розкладання.