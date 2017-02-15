На GFX Bench засвітилася нова модель Pikachu від Sony

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Вже ні для кого не секрет, що на лютневій виставці електроніки MWC-2017 очікується присутність цілого ряду дебютантів сегмента мобільної продукції, які збираються представляти цікаві ґаджети і розширювати асортимент мобільних пристроїв сучасного ринку.

Однак компанія Sony продовжує підігрівати інтерес публіки до своїх девайсів, періодично роблячи доступною інформацію про свої нові моделі. Так, днями, завдяки порталу GFXBench, стало відомо про розробку під назвою Pikachu, яка буде позиціонуватися, як пристрій середнього цінового сегмента.



Також варто сказати про те, що новинка отримає 5-дюймовий дисплей з роздільною здатністю на рівні 1280х720 пікселів. А за продуктивність апарату буде відповідати чіпсет типу Helio P20 з 8 ядрами і робочою частотою до 2,2 Ггц. Компанію йому складе 32 Гб внутрішній накопичувач і 3 Гб оперативної пам’яті.

Фотовластивості будуть реалізовані через 2 фотомодуля – 8 Мп селфі-камеру і 23 Мп основний сенсор. Функціонувати цей смартфон буде під керівництвом програмної платформи Android 7.0 Nougat. Також є поки не підтверджені чутки про те, що Pikachu отримає додаткову ТОП-версію з 4 Гб оперативної пам’яті.